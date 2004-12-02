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Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. ФотоПредставлен новый проект.

Голландская архитектурная мастерская UNStudio показала, как может выглядеть Центральный инновационный округ (CID) в Гааге, второй столице Нидерландов, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Проект UNStudio – это часть масштабного исследования, проводимого с января 2018 года правительством Нидерландов совместно с муниципалитетами крупнейших городов, Королевским институтом архитекторов и Делфтским технологическим университетом. 10 команд должны изучить новые способы строительства городов на тестовых площадках в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Утрехте и Эйндховене.

Гаагскую часть эксперимента назвали "Социотехническим городом Будущего", он может занять 1 кв. километр в районе большой железнодорожной развязки у Центрального вокзала. Архитекторы предлагают создать самодостаточную экологичную зону – двухуровневый микрорайон с жильём, офисами и общественными пространствами – над существующей инфраструктурой железнодорожных путей.

Поскольку рядом расположен вокзал и ещё две станции, дополнительная цель – сделать Социотехнический город "Суперхабом", превратив его в систему тесно связанных терминалов, сопоставимую по размерам с аэропортом Схипхол. В будущем там может появиться ещё и станция Hyperloop. Общественный транспорт будет представлен электроскутерами, на которых можно будет быстро добраться от одной станции до другой.

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото
Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото


Для того, чтобы инфраструктура и технологии не ухудшали качество жизни, а наоборот, архитекторы придумали систему "шлюзов". Это архитектурные объекты, которые будут снабжать здания геотермальной и солнечной энергией, обеспечивать их чистой водой (воду, в том числе канализационную, предлагается перерабатывать и использовать заново), а также выполнять свою основную задачу, соединяя городские кварталы.

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото


Вот этот "шлюз" выглядит как гигантский надземный переход (и по сути это он и есть), но в нём находится геотермальная электростанция, зимний сад и коворкинги.

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото


Другой "шлюз" называется "Биополюс" – это большая водоочистительная станция, а заодно место, где методом гидропоники будут выращиваться растения для нужд местных жителей и работающих здесь сотрудников. По замыслу архитекторов, это одновременно фабрика, "городская ферма" и "вертикальный парк".

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото


Здесь интересна идея разделения сточных вод. Авторы проекта видят разницу между "серой водой" (вода из умывальников и душей), "чёрной водой" (вода из унитазов, содержащая отходы жизнедеятельности) и дождевой водой. Поскольку в Социотехническом городе всю воду предлагается использовать повторно, она должна проходить многоступенчатую очистку. Но относительно чистую дождевую воду можно сразу использовать, например, в системе ирригации или в фонтанах.

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото


Предполагается также, что Центральный инновационный округ будет обмениваться энергией с окружающими кварталами.

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото


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"Шлюзы" должны быть не просто инфраструктурными объектами, но полноценными общественными пространствами, заново сшивая ткань города, разорванную в этом месте железнодорожными путями.

Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото
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 Теги: город будущего, архитектор

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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