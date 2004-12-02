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Голландские архитекторы показали, как будут выглядеть города будущего. Фото
Представлен новый проект.
Голландская архитектурная мастерская UNStudio показала, как может выглядеть Центральный инновационный округ (CID) в Гааге, второй столице Нидерландов, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Проект UNStudio – это часть масштабного исследования, проводимого с января 2018 года правительством Нидерландов совместно с муниципалитетами крупнейших городов, Королевским институтом архитекторов и Делфтским технологическим университетом. 10 команд должны изучить новые способы строительства городов на тестовых площадках в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Утрехте и Эйндховене.
Гаагскую часть эксперимента назвали "Социотехническим городом Будущего", он может занять 1 кв. километр в районе большой железнодорожной развязки у Центрального вокзала. Архитекторы предлагают создать самодостаточную экологичную зону – двухуровневый микрорайон с жильём, офисами и общественными пространствами – над существующей инфраструктурой железнодорожных путей.
Поскольку рядом расположен вокзал и ещё две станции, дополнительная цель – сделать Социотехнический город "Суперхабом", превратив его в систему тесно связанных терминалов, сопоставимую по размерам с аэропортом Схипхол. В будущем там может появиться ещё и станция Hyperloop. Общественный транспорт будет представлен электроскутерами, на которых можно будет быстро добраться от одной станции до другой.
Для того, чтобы инфраструктура и технологии не ухудшали качество жизни, а наоборот, архитекторы придумали систему "шлюзов". Это архитектурные объекты, которые будут снабжать здания геотермальной и солнечной энергией, обеспечивать их чистой водой (воду, в том числе канализационную, предлагается перерабатывать и использовать заново), а также выполнять свою основную задачу, соединяя городские кварталы.
Вот этот "шлюз" выглядит как гигантский надземный переход (и по сути это он и есть), но в нём находится геотермальная электростанция, зимний сад и коворкинги.
Другой "шлюз" называется "Биополюс" – это большая водоочистительная станция, а заодно место, где методом гидропоники будут выращиваться растения для нужд местных жителей и работающих здесь сотрудников. По замыслу архитекторов, это одновременно фабрика, "городская ферма" и "вертикальный парк".
Здесь интересна идея разделения сточных вод. Авторы проекта видят разницу между "серой водой" (вода из умывальников и душей), "чёрной водой" (вода из унитазов, содержащая отходы жизнедеятельности) и дождевой водой. Поскольку в Социотехническом городе всю воду предлагается использовать повторно, она должна проходить многоступенчатую очистку. Но относительно чистую дождевую воду можно сразу использовать, например, в системе ирригации или в фонтанах.
Предполагается также, что Центральный инновационный округ будет обмениваться энергией с окружающими кварталами.
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"Шлюзы" должны быть не просто инфраструктурными объектами, но полноценными общественными пространствами, заново сшивая ткань города, разорванную в этом месте железнодорожными путями.
Голландская архитектурная мастерская UNStudio показала, как может выглядеть Центральный инновационный округ (CID) в Гааге, второй столице Нидерландов, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Проект UNStudio – это часть масштабного исследования, проводимого с января 2018 года правительством Нидерландов совместно с муниципалитетами крупнейших городов, Королевским институтом архитекторов и Делфтским технологическим университетом. 10 команд должны изучить новые способы строительства городов на тестовых площадках в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Утрехте и Эйндховене.
Гаагскую часть эксперимента назвали "Социотехническим городом Будущего", он может занять 1 кв. километр в районе большой железнодорожной развязки у Центрального вокзала. Архитекторы предлагают создать самодостаточную экологичную зону – двухуровневый микрорайон с жильём, офисами и общественными пространствами – над существующей инфраструктурой железнодорожных путей.
Поскольку рядом расположен вокзал и ещё две станции, дополнительная цель – сделать Социотехнический город "Суперхабом", превратив его в систему тесно связанных терминалов, сопоставимую по размерам с аэропортом Схипхол. В будущем там может появиться ещё и станция Hyperloop. Общественный транспорт будет представлен электроскутерами, на которых можно будет быстро добраться от одной станции до другой.
Для того, чтобы инфраструктура и технологии не ухудшали качество жизни, а наоборот, архитекторы придумали систему "шлюзов". Это архитектурные объекты, которые будут снабжать здания геотермальной и солнечной энергией, обеспечивать их чистой водой (воду, в том числе канализационную, предлагается перерабатывать и использовать заново), а также выполнять свою основную задачу, соединяя городские кварталы.
Вот этот "шлюз" выглядит как гигантский надземный переход (и по сути это он и есть), но в нём находится геотермальная электростанция, зимний сад и коворкинги.
Другой "шлюз" называется "Биополюс" – это большая водоочистительная станция, а заодно место, где методом гидропоники будут выращиваться растения для нужд местных жителей и работающих здесь сотрудников. По замыслу архитекторов, это одновременно фабрика, "городская ферма" и "вертикальный парк".
Здесь интересна идея разделения сточных вод. Авторы проекта видят разницу между "серой водой" (вода из умывальников и душей), "чёрной водой" (вода из унитазов, содержащая отходы жизнедеятельности) и дождевой водой. Поскольку в Социотехническом городе всю воду предлагается использовать повторно, она должна проходить многоступенчатую очистку. Но относительно чистую дождевую воду можно сразу использовать, например, в системе ирригации или в фонтанах.
Предполагается также, что Центральный инновационный округ будет обмениваться энергией с окружающими кварталами.
Читайте также: Лучшие снимки по версии SPi Street Awards 2018. Фото
"Шлюзы" должны быть не просто инфраструктурными объектами, но полноценными общественными пространствами, заново сшивая ткань города, разорванную в этом месте железнодорожными путями.
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