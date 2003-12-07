Раздел: Фоторепортажи
Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото
За ними будущее.
Человечество прошло долгий путь от стрел и копий до баллистических ракет и беспилотных дронов. Технология развивается все быстрее с каждым днем, а вместе с ней появляется и новое, сверхсовременное вооружение. Мировые державы тратят миллиарды долларов на разработку новых, еще не виданных в реальных боях средств атаки и защиты. Некоторые разработки даже сегодня кажется фантастикой, но они уже есть на вооружении армий мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Экзоскелет
Помните «Железного человека»? Такой костюм имеет все шансы появиться в реальной армии. Недавно компания Lockheed Martin устроила презентацию HULC (универсальный грузовой перевозчик) в сотрудничестве с Ekso Bionics. Этот экзоскелет с гидравлическим приводом позволяет солдатам поднимать до ста килограммов оборудования и передвигаться по пересеченной местности со скоростью в 20 км/ч.
Боевые лазеры
Теперь боевые лазеры можно увидеть не только на премьере «Звездных войн». Еще в 2014 году ВМС США проверили свою новую систему лазерного оружия LaWS на борту USS Ponce в Персидском заливе: лазер успешно поразил и беспилотный летающий аппарат в небе, и симуляцию субмарины под водой.
Боевые дроны
Конечно, сейчас летающими дронами уже никого не удивишь, они есть и в гражданском варианте. Но боевые машины разрабатываются только несколькими странами: США, Великобритания, Израиль и Китай. Наиболее перспективной разработкой является БПЛА Boeing XJ-45, способный к бомбардировке умными снарядами и умеющий уходить от преследования самостоятельно.
Наноботы
Министерство обороны США недавно рассекретило данные о создании наноботов, предназначенных для введения в кровь человека. Проектом занимается секретное подразделение DARPA. Ожидается, что программа ElectRx будет использоваться в различных целях, от лечения внутренних повреждений до контроля над разумом человека.
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Киборги
Вряд ли мы когда-либо увидим созданий вроде Терминатора Джеймса Кэмерона. Нет, военные предпочитают использовать более тонкое оружие. Американская программа NESD (Neural Engineering System Design) предусматривает разработку специального бионического чипа, преобразующего электрохимические импульсы наших нейронов в сигналы, которые сможет обрабатывать компьютер. Это превратит бойцов в сверхлюдей, с невероятно развитой силой, зрением и обонянием.
Человечество прошло долгий путь от стрел и копий до баллистических ракет и беспилотных дронов. Технология развивается все быстрее с каждым днем, а вместе с ней появляется и новое, сверхсовременное вооружение. Мировые державы тратят миллиарды долларов на разработку новых, еще не виданных в реальных боях средств атаки и защиты. Некоторые разработки даже сегодня кажется фантастикой, но они уже есть на вооружении армий мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Экзоскелет
Помните «Железного человека»? Такой костюм имеет все шансы появиться в реальной армии. Недавно компания Lockheed Martin устроила презентацию HULC (универсальный грузовой перевозчик) в сотрудничестве с Ekso Bionics. Этот экзоскелет с гидравлическим приводом позволяет солдатам поднимать до ста килограммов оборудования и передвигаться по пересеченной местности со скоростью в 20 км/ч.
Боевые лазеры
Теперь боевые лазеры можно увидеть не только на премьере «Звездных войн». Еще в 2014 году ВМС США проверили свою новую систему лазерного оружия LaWS на борту USS Ponce в Персидском заливе: лазер успешно поразил и беспилотный летающий аппарат в небе, и симуляцию субмарины под водой.
Боевые дроны
Конечно, сейчас летающими дронами уже никого не удивишь, они есть и в гражданском варианте. Но боевые машины разрабатываются только несколькими странами: США, Великобритания, Израиль и Китай. Наиболее перспективной разработкой является БПЛА Boeing XJ-45, способный к бомбардировке умными снарядами и умеющий уходить от преследования самостоятельно.
Наноботы
Министерство обороны США недавно рассекретило данные о создании наноботов, предназначенных для введения в кровь человека. Проектом занимается секретное подразделение DARPA. Ожидается, что программа ElectRx будет использоваться в различных целях, от лечения внутренних повреждений до контроля над разумом человека.
Читайте также: Вещи, которые этой зимой пригодятся всем модницам. Фото
Киборги
Вряд ли мы когда-либо увидим созданий вроде Терминатора Джеймса Кэмерона. Нет, военные предпочитают использовать более тонкое оружие. Американская программа NESD (Neural Engineering System Design) предусматривает разработку специального бионического чипа, преобразующего электрохимические импульсы наших нейронов в сигналы, которые сможет обрабатывать компьютер. Это превратит бойцов в сверхлюдей, с невероятно развитой силой, зрением и обонянием.
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