» » Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото

Современные технологии, используемые в разных армиях. ФотоЗа ними будущее.

Человечество прошло долгий путь от стрел и копий до баллистических ракет и беспилотных дронов. Технология развивается все быстрее с каждым днем, а вместе с ней появляется и новое, сверхсовременное вооружение. Мировые державы тратят миллиарды долларов на разработку новых, еще не виданных в реальных боях средств атаки и защиты. Некоторые разработки даже сегодня кажется фантастикой, но они уже есть на вооружении армий мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Экзоскелет

Помните «Железного человека»? Такой костюм имеет все шансы появиться в реальной армии. Недавно компания Lockheed Martin устроила презентацию HULC (универсальный грузовой перевозчик) в сотрудничестве с Ekso Bionics. Этот экзоскелет с гидравлическим приводом позволяет солдатам поднимать до ста килограммов оборудования и передвигаться по пересеченной местности со скоростью в 20 км/ч.

Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото


Боевые лазеры

Теперь боевые лазеры можно увидеть не только на премьере «Звездных войн». Еще в 2014 году ВМС США проверили свою новую систему лазерного оружия LaWS на борту USS Ponce в Персидском заливе: лазер успешно поразил и беспилотный летающий аппарат в небе, и симуляцию субмарины под водой.

Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото


Боевые дроны

Конечно, сейчас летающими дронами уже никого не удивишь, они есть и в гражданском варианте. Но боевые машины разрабатываются только несколькими странами: США, Великобритания, Израиль и Китай. Наиболее перспективной разработкой является БПЛА Boeing XJ-45, способный к бомбардировке умными снарядами и умеющий уходить от преследования самостоятельно.

Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото


Наноботы

Министерство обороны США недавно рассекретило данные о создании наноботов, предназначенных для введения в кровь человека. Проектом занимается секретное подразделение DARPA. Ожидается, что программа ElectRx будет использоваться в различных целях, от лечения внутренних повреждений до контроля над разумом человека.

Читайте также: Вещи, которые этой зимой пригодятся всем модницам. Фото

Современные технологии, используемые в разных армиях. Фото


Киборги

Вряд ли мы когда-либо увидим созданий вроде Терминатора Джеймса Кэмерона. Нет, военные предпочитают использовать более тонкое оружие. Американская программа NESD (Neural Engineering System Design) предусматривает разработку специального бионического чипа, преобразующего электрохимические импульсы наших нейронов в сигналы, которые сможет обрабатывать компьютер. Это превратит бойцов в сверхлюдей, с невероятно развитой силой, зрением и обонянием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: армия, технологии

Загрузка...
Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
     142
     0

Похожие новости по теме

Новейшие технологии, которые превратят солдат в сверхлюдей. Фото Новейшие технологии, которые превратят солдат в сверхлюдей. Фото

Они переведут войны на новый уровень.

Боевые роботы, которые уже используют военные. Фото Боевые роботы, которые уже используют военные. Фото

Восстание машин близко.

Современные технологии, которые переведут войну на новый уровень. Фото Современные технологии, которые переведут войну на новый уровень. Фото

Они появятся уже скоро.

Технологии, которые навсегда изменят «лицо» войны. Фото Технологии, которые навсегда изменят «лицо» войны. Фото

Они будут править на поле боя уже совсем скоро.

Названы лучшие боевые вертолеты современности. Фото Названы лучшие боевые вертолеты современности. Фото

Армии мира не так давно начали использовать боевые вертолеты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх