Раздел: Фоторепортажи
Британская семья сто лет наряжает одну и ту же елку. Фото
Это настоящая дань традициям.
Семья Стирлингов из Британии на протяжении целого столетия ставит на Рождество одну и ту же елку. Нет, это не экономия, а настоящая дань традициям, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Это искусственное дерево в 1918 году впервые установил в доме дедушка Роберт Мьюир (Robert Muir), чтобы отпраздновать рождение сына. Его родственники решили сохранить елочку, и с тех пор семейство с гордостью достает ее каждый год, наряжает и использует в качестве главного новогоднего украшения дома.
Ниже вы можете увидеть фотографии той самой елочки. Удивительно, но за столько лет она практически не изменилась!
На этом фото вы видите Эйлин Стирлинг (Aileen Stirling), внучку торговца Роберта Мюира. Женщина стоит возле той самой елки, которую ее дед принес домой через считанные дни после окончания Первой мировой войны.
Внутри подставки установлен специальный механизм, при запуске которого начинает играть одна из нескольких рождественских мелодий. Эйлин рассказывает, что не помнит ни одного Рождества, проходившего без этой музыки.
Это фото было сделано в 1976 году. На нем Эйлин, беременная дочерью Джоанн, стоит около той же елочки. Раньше такие искусственные деревья были очень популярны и стояли практически в каждом доме, но со временем от ненужного избавились… все, кроме Стирлингов.
К елочке Стирлинги относятся, как к члену семьи. До сих пор это искусственное дерево украшает их дом на Рождество и Новый год. Дочь Эйлин Джоанн давно вышла замуж и переехала в Испанию, но в канун праздников девушка обязательно звонит маме и просит ее включить одну из мелодий на елочке.
Эйлин Стирлинг с матерью, сестрой и другими родственниками, вместе с елкой в 1958 году
Эйлин вспоминает, как в детстве вся семья собиралась вместе и водила хоровод вокруг елочки. На дерево вешали шоколад, и тот, кто в момент окончания мелодии, оказывался к угощению ближе всего, мог его съесть. Забавное семейное развлечение!
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
В этом году елочка отпраздновала свой юбилей - ей исполнилось 100 лет! Очень мило, что есть люди, которые так трепетно относятся к традициям. Будем надеяться, что дерево будет украшать их дом еще, как минимум, столько же лет.
Семья Стирлингов из Британии на протяжении целого столетия ставит на Рождество одну и ту же елку. Нет, это не экономия, а настоящая дань традициям, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Это искусственное дерево в 1918 году впервые установил в доме дедушка Роберт Мьюир (Robert Muir), чтобы отпраздновать рождение сына. Его родственники решили сохранить елочку, и с тех пор семейство с гордостью достает ее каждый год, наряжает и использует в качестве главного новогоднего украшения дома.
Ниже вы можете увидеть фотографии той самой елочки. Удивительно, но за столько лет она практически не изменилась!
На этом фото вы видите Эйлин Стирлинг (Aileen Stirling), внучку торговца Роберта Мюира. Женщина стоит возле той самой елки, которую ее дед принес домой через считанные дни после окончания Первой мировой войны.
Внутри подставки установлен специальный механизм, при запуске которого начинает играть одна из нескольких рождественских мелодий. Эйлин рассказывает, что не помнит ни одного Рождества, проходившего без этой музыки.
Это фото было сделано в 1976 году. На нем Эйлин, беременная дочерью Джоанн, стоит около той же елочки. Раньше такие искусственные деревья были очень популярны и стояли практически в каждом доме, но со временем от ненужного избавились… все, кроме Стирлингов.
К елочке Стирлинги относятся, как к члену семьи. До сих пор это искусственное дерево украшает их дом на Рождество и Новый год. Дочь Эйлин Джоанн давно вышла замуж и переехала в Испанию, но в канун праздников девушка обязательно звонит маме и просит ее включить одну из мелодий на елочке.
Эйлин Стирлинг с матерью, сестрой и другими родственниками, вместе с елкой в 1958 году
Эйлин вспоминает, как в детстве вся семья собиралась вместе и водила хоровод вокруг елочки. На дерево вешали шоколад, и тот, кто в момент окончания мелодии, оказывался к угощению ближе всего, мог его съесть. Забавное семейное развлечение!
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
В этом году елочка отпраздновала свой юбилей - ей исполнилось 100 лет! Очень мило, что есть люди, которые так трепетно относятся к традициям. Будем надеяться, что дерево будет украшать их дом еще, как минимум, столько же лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1361
0
Также советуем посмотреть
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
Оставьте свой комментарий