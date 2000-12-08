Британская семья сто лет наряжает одну и ту же елку. Фото

Это настоящая дань традициям.



Семья Стирлингов из Британии на протяжении целого столетия ставит на Рождество одну и ту же елку. Нет, это не экономия, а настоящая дань традициям, передает



Это искусственное дерево в 1918 году впервые установил в доме дедушка Роберт Мьюир (Robert Muir), чтобы отпраздновать рождение сына. Его родственники решили сохранить елочку, и с тех пор семейство с гордостью достает ее каждый год, наряжает и использует в качестве главного новогоднего украшения дома.



Ниже вы можете увидеть фотографии той самой елочки. Удивительно, но за столько лет она практически не изменилась!







На этом фото вы видите Эйлин Стирлинг (Aileen Stirling), внучку торговца Роберта Мюира. Женщина стоит возле той самой елки, которую ее дед принес домой через считанные дни после окончания Первой мировой войны.



Внутри подставки установлен специальный механизм, при запуске которого начинает играть одна из нескольких рождественских мелодий. Эйлин рассказывает, что не помнит ни одного Рождества, проходившего без этой музыки.







Это фото было сделано в 1976 году. На нем Эйлин, беременная дочерью Джоанн, стоит около той же елочки. Раньше такие искусственные деревья были очень популярны и стояли практически в каждом доме, но со временем от ненужного избавились… все, кроме Стирлингов.



К елочке Стирлинги относятся, как к члену семьи. До сих пор это искусственное дерево украшает их дом на Рождество и Новый год. Дочь Эйлин Джоанн давно вышла замуж и переехала в Испанию, но в канун праздников девушка обязательно звонит маме и просит ее включить одну из мелодий на елочке.







Эйлин Стирлинг с матерью, сестрой и другими родственниками, вместе с елкой в ​​1958 году



Эйлин вспоминает, как в детстве вся семья собиралась вместе и водила хоровод вокруг елочки. На дерево вешали шоколад, и тот, кто в момент окончания мелодии, оказывался к угощению ближе всего, мог его съесть. Забавное семейное развлечение!



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В этом году елочка отпраздновала свой юбилей - ей исполнилось 100 лет! Очень мило, что есть люди, которые так трепетно относятся к традициям. Будем надеяться, что дерево будет украшать их дом еще, как минимум, столько же лет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Семья Стирлингов из Британии на протяжении целого столетия ставит на Рождество одну и ту же елку. Нет, это не экономия, а настоящая дань традициям, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Это искусственное дерево в 1918 году впервые установил в доме дедушка Роберт Мьюир (Robert Muir), чтобы отпраздновать рождение сына. Его родственники решили сохранить елочку, и с тех пор семейство с гордостью достает ее каждый год, наряжает и использует в качестве главного новогоднего украшения дома.Ниже вы можете увидеть фотографии той самой елочки. Удивительно, но за столько лет она практически не изменилась!На этом фото вы видите Эйлин Стирлинг (Aileen Stirling), внучку торговца Роберта Мюира. Женщина стоит возле той самой елки, которую ее дед принес домой через считанные дни после окончания Первой мировой войны.Внутри подставки установлен специальный механизм, при запуске которого начинает играть одна из нескольких рождественских мелодий. Эйлин рассказывает, что не помнит ни одного Рождества, проходившего без этой музыки.Это фото было сделано в 1976 году. На нем Эйлин, беременная дочерью Джоанн, стоит около той же елочки. Раньше такие искусственные деревья были очень популярны и стояли практически в каждом доме, но со временем от ненужного избавились… все, кроме Стирлингов.К елочке Стирлинги относятся, как к члену семьи. До сих пор это искусственное дерево украшает их дом на Рождество и Новый год. Дочь Эйлин Джоанн давно вышла замуж и переехала в Испанию, но в канун праздников девушка обязательно звонит маме и просит ее включить одну из мелодий на елочке.Эйлин Стирлинг с матерью, сестрой и другими родственниками, вместе с елкой в ​​1958 годуЭйлин вспоминает, как в детстве вся семья собиралась вместе и водила хоровод вокруг елочки. На дерево вешали шоколад, и тот, кто в момент окончания мелодии, оказывался к угощению ближе всего, мог его съесть. Забавное семейное развлечение!В этом году елочка отпраздновала свой юбилей - ей исполнилось 100 лет! Очень мило, что есть люди, которые так трепетно относятся к традициям. Будем надеяться, что дерево будет украшать их дом еще, как минимум, столько же лет.



