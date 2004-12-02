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Раздел: Фоторепортажи  
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Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото

Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. ФотоЭто невероятная красота.

Зимой в горы стоит съездить, не в последнюю очередь ради сказочного морозного утра, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Карпаты прекрасны в любое время, но зимним утром - особенно.

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Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото

Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
Утро в зимних Карпатах: яркие снимки. Фото
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 Теги: Карпаты, утро

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Сегодня, 14:53 » Автор: Анна Мартынова
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