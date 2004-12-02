Раздел: Фоторепортажи
Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото
Такие облака удается увидеть не многим.
Облака, белогривые лошадки. А если присмотреться и добавить немного воображения, то увидеть в этой «небесной вате» можно не только лошадок. Облака могут быть самые разные - лентикулярные, вымеобразные, ступенчатые и так далее. В любом случае, они испокон веков привлекали внимание как ученых, так и простых «смертных», ведь они каждый день безмятежно плывут куда-то вдаль, не обращая внимания на суетящихся внизу «муравьишек». Предлагаем вам посмотреть фотографии одних из самых красивых облаков со всего света, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Лентикулярное облако, Фудзияма, Япония.
2. Вымеобразные облака, Техас, США
3. Облака Асператус, Новая Зеландия
4. Катящееся облако, Австралия
5. Вымеобразные облака, Квебек
6. Ступенчатые облака, Дакота, США
7. Перламутровые облака, Антарктика
8. Лентикулярное облако, Вашингтон, США
9. Кучевые дождевые облака
10. Лентикулярное облако, Патагония
11. Фронтовые облака, США
12. Высокие кучевые облака, из космоса
13. Вымеобразные облака, Манхэтеен
14. Серебристые облака, Тибет
15. Утренняя глория, Австралия
16. Лентикулярная облачность, Калифорния, США
17. Гало, Австралия
18. Вымеобразные облака, Норвегия
19. Высокие кучевые облака, Нью Джерси, США
Читайте также: Чудеса природы: десять самых красочных мест планеты. Фото
20. Кучевые дождевые облака, Орегон, США
Облака, белогривые лошадки. А если присмотреться и добавить немного воображения, то увидеть в этой «небесной вате» можно не только лошадок. Облака могут быть самые разные - лентикулярные, вымеобразные, ступенчатые и так далее. В любом случае, они испокон веков привлекали внимание как ученых, так и простых «смертных», ведь они каждый день безмятежно плывут куда-то вдаль, не обращая внимания на суетящихся внизу «муравьишек». Предлагаем вам посмотреть фотографии одних из самых красивых облаков со всего света, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Лентикулярное облако, Фудзияма, Япония.
2. Вымеобразные облака, Техас, США
3. Облака Асператус, Новая Зеландия
4. Катящееся облако, Австралия
5. Вымеобразные облака, Квебек
6. Ступенчатые облака, Дакота, США
7. Перламутровые облака, Антарктика
8. Лентикулярное облако, Вашингтон, США
9. Кучевые дождевые облака
10. Лентикулярное облако, Патагония
11. Фронтовые облака, США
12. Высокие кучевые облака, из космоса
13. Вымеобразные облака, Манхэтеен
14. Серебристые облака, Тибет
15. Утренняя глория, Австралия
16. Лентикулярная облачность, Калифорния, США
17. Гало, Австралия
18. Вымеобразные облака, Норвегия
19. Высокие кучевые облака, Нью Джерси, США
Читайте также: Чудеса природы: десять самых красочных мест планеты. Фото
20. Кучевые дождевые облака, Орегон, США
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