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Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. ФотоТакие облака удается увидеть не многим.

Облака, белогривые лошадки. А если присмотреться и добавить немного воображения, то увидеть в этой «небесной вате» можно не только лошадок. Облака могут быть самые разные - лентикулярные, вымеобразные, ступенчатые и так далее. В любом случае, они испокон веков привлекали внимание как ученых, так и простых «смертных», ведь они каждый день безмятежно плывут куда-то вдаль, не обращая внимания на суетящихся внизу «муравьишек». Предлагаем вам посмотреть фотографии одних из самых красивых облаков со всего света, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


1. Лентикулярное облако, Фудзияма, Япония.

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


2. Вымеобразные облака, Техас, США

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


3. Облака Асператус, Новая Зеландия

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


4. Катящееся облако, Австралия

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


5. Вымеобразные облака, Квебек

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


6. Ступенчатые облака, Дакота, США

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


7. Перламутровые облака, Антарктика

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


8. Лентикулярное облако, Вашингтон, США

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


9. Кучевые дождевые облака

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


10. Лентикулярное облако, Патагония

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


11. Фронтовые облака, США

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


12. Высокие кучевые облака, из космоса

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


13. Вымеобразные облака, Манхэтеен

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


14. Серебристые облака, Тибет

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


15. Утренняя глория, Австралия

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


16. Лентикулярная облачность, Калифорния, США

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


17. Гало, Австралия

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


18. Вымеобразные облака, Норвегия

Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


19. Высокие кучевые облака, Нью Джерси, США

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Красивейшие снимки необычных облаков со всего мира. Фото


20. Кучевые дождевые облака, Орегон, США
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 Теги: облака, туризм

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Сегодня, 16:32 » Автор: Анна Мартынова
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