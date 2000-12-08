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Раздел: Фоторепортажи  
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Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото

Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото Хороший хозяин способен полностью изменить жизнь животного.

Глядя на эти снимки, испытываешь смешанные чувства: сочувствие к несчастным бездомным животным и злость на людей, которые были к ним жестоки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В то же время эти фото вызывают восхищение их новыми хозяевами и радость от того, что в конце концов все сложилось хорошо.

Например, пес Дозер был ранен выстрелом. Его захотела приютить одна из ветеринарных техников - и теперь они счастливы вместе.

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А другой щенок попал в бочку с горячим гудроном и умер бы, если бы его не нашел жалостливый прохожий. Оттирать шерсть от смолы пришлось три часа.

Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
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 Теги: собаки, перевоплощение

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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