Раздел: Фоторепортажи
Как меняются бездомные собаки, попадая в хорошие руки. Фото
Хороший хозяин способен полностью изменить жизнь животного.
Глядя на эти снимки, испытываешь смешанные чувства: сочувствие к несчастным бездомным животным и злость на людей, которые были к ним жестоки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В то же время эти фото вызывают восхищение их новыми хозяевами и радость от того, что в конце концов все сложилось хорошо.
Например, пес Дозер был ранен выстрелом. Его захотела приютить одна из ветеринарных техников - и теперь они счастливы вместе.
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А другой щенок попал в бочку с горячим гудроном и умер бы, если бы его не нашел жалостливый прохожий. Оттирать шерсть от смолы пришлось три часа.
Глядя на эти снимки, испытываешь смешанные чувства: сочувствие к несчастным бездомным животным и злость на людей, которые были к ним жестоки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
В то же время эти фото вызывают восхищение их новыми хозяевами и радость от того, что в конце концов все сложилось хорошо.
Например, пес Дозер был ранен выстрелом. Его захотела приютить одна из ветеринарных техников - и теперь они счастливы вместе.
Читайте также: Британская семья сто лет наряжает одну и ту же елку. Фото
А другой щенок попал в бочку с горячим гудроном и умер бы, если бы его не нашел жалостливый прохожий. Оттирать шерсть от смолы пришлось три часа.
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