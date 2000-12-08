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Выращивание бананов на китайском острове. Фото

Выращивание бананов на китайском острове. Фото Путешественник показал, как выращивают фрукты.

Так уж получилось, что во время съемок регаты в Китае у меня образовался один свободный день, в который я, недолго думая, на попутках уехал вглубь острова, а там просто целый день ходил пешком, побывав на различных плантациях, в крестьянских деревнях, сельской школе, храмах и множестве других, невероятно интересных мест, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Забрел по пути я и на банановую плантацию... Фотографии и текст Сергея Анашкевича.

1. Причем получилось это, как часто бывает, совершенно случайно... Какого-то конкретного плана движения по совершенно незнакомым местам не было, просто заехал на такси «поглубже» и дальше шел по GPS, выискивая что-то интересное. Так случайно набрел на заброшенную пандановую плантацию (о ней расскажу в другой раз), а за ней, через ручей, увидел банановую...

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


2. Интересно, что там, за ручьем, дорога, идущая через пандановую плантацию - грунтовая, а здесь, на банановой - с твердым покрытием. Видимо, бананы, как сельхозкультура, имеет здесь важное значение. У въезда в этот «банановый рай» бетонная сторожка, которая оказалась совершенно пустой. Не встретил я никого и на самой плантации...

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


3. Бананы здесь выглядят совсем не так, какими мы привыкли их видеть в наших супермаркетах. Здесь фрукты имеют квадратной сечение, а не округлое. Растут они на невысоких деревьях огромными тяжелыми гроздьями.

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


4. Сама гроздь представляет из себя, по сути, огромный цветок, у основания которого начинают образовываться плоды. Сам цветок растет вниз, свешиваясь на длинном хоботообразном отростке.

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


5. В определенный момент формирования плодов, цветы отрубают около самой грозди. Если этого не сделать, он будет потребляться много питательных веществ из дерева, и плоды не наберут необходимого объема и не будут иметь необходимых потребительских свойств. Так выглядит распустившийся цветок банана:

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


6. После того, как цветок срубили, плоды некоторое время развиваются, набирая вес и объем, а затем...

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


7. ... на них надевают огромный полиэтиленовый мешок. Он нужен для того, чтобы на зреющие плоды не попадали капли дождя и не садилась роса, в противном случае бананы испортятся до того, как их срежут.

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


8. Так они и растут в полиэтиленовых пакетах, одиннадцать недель. До полной спелости бананы не доводят, потому что отсюда их везут в разные части света, к тому же плоды в процессе транспортировки еще и усыхают.

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


9. Интересно, что не на всех деревьях бананы здесь растут равномерно. Где-то они уже под мешками, где-то еще только набирают объем, а где-то только зреет цветок...

Выращивание бананов на китайском острове. Фото


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10. А дальше, за банановой плантацией, начинается плантация манго. И здесь абсолютно та же история со степеню зрелости фруктов. На одних деревьях они маленькие и только-только начинают формироваться в привычный вид, на каких-то практически созревшие, а на каких-то их только-только собрали. Все дело в том, что климат здесь, на Хайнане, такой, что многие культуры плодоносят чуть ли не по непрерывному циклу, не прерываясь на зиму и сезоны...

Выращивание бананов на китайском острове. Фото
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 Теги: бананы, фото

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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