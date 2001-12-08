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Раздел: Фоторепортажи  
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Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото

Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото Эти работы на лицах людей выглядят довольно жутко.

Работы кореянки Дейн Юн (Dain Yoon) никого не оставят равнодушным: девушка создает невероятный сюрреалистичный мейк-ап. И все это - без капли фотошопа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

23-летняя художница Дейн Юн из Южной Кореи тратит до 12 часов на создание каждой своей работы. Она прославилась благодаря необычным иллюзиям, которые создает с помощью цвета, красок и собственного… тела.

Художница из Сеула создает на редкость реалистичные оптические иллюзии. Дейн недавно окончила Корейский национальный университет искусств.

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Еще во время учебы она начала создавать умопомрачительные оптические иллюзии и публиковать их фотографии в свой Instagram. При этом все ее работы не подвергаются цифровой обработке, и они на самом деле такие реалистичные.

Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
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 Теги: оптические иллюзии, макияж

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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