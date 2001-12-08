Раздел: Фоторепортажи
Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Эти работы на лицах людей выглядят довольно жутко.
Работы кореянки Дейн Юн (Dain Yoon) никого не оставят равнодушным: девушка создает невероятный сюрреалистичный мейк-ап. И все это - без капли фотошопа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
23-летняя художница Дейн Юн из Южной Кореи тратит до 12 часов на создание каждой своей работы. Она прославилась благодаря необычным иллюзиям, которые создает с помощью цвета, красок и собственного… тела.
Художница из Сеула создает на редкость реалистичные оптические иллюзии. Дейн недавно окончила Корейский национальный университет искусств.
Читайте также: Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Еще во время учебы она начала создавать умопомрачительные оптические иллюзии и публиковать их фотографии в свой Instagram. При этом все ее работы не подвергаются цифровой обработке, и они на самом деле такие реалистичные.
Работы кореянки Дейн Юн (Dain Yoon) никого не оставят равнодушным: девушка создает невероятный сюрреалистичный мейк-ап. И все это - без капли фотошопа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
23-летняя художница Дейн Юн из Южной Кореи тратит до 12 часов на создание каждой своей работы. Она прославилась благодаря необычным иллюзиям, которые создает с помощью цвета, красок и собственного… тела.
Художница из Сеула создает на редкость реалистичные оптические иллюзии. Дейн недавно окончила Корейский национальный университет искусств.
Читайте также: Впечатляющие картины, нарисованные обычной ручкой. Фото
Еще во время учебы она начала создавать умопомрачительные оптические иллюзии и публиковать их фотографии в свой Instagram. При этом все ее работы не подвергаются цифровой обработке, и они на самом деле такие реалистичные.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
18
0
Также советуем посмотреть
- Настраиваемся на выходные: подборка отличных анекдотов
- Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
- Названы самые популярные собачьи клички уходящего года
- Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
- Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков
- На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
- Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
- Забавные собаки, не желающие подчиняться законам логики
- Хохма дня: из курицы сделали парашютистку
- Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения
- Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
- На YouTube показали лучшие мемы уходящего года
- Про дивні справи Московського патріархату
- Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
- Кот-шпион стал новой звездой YouTube
- Томос – это часть стратегического курса Порошенко
- Мечтатель: боевик «ДНР» насмешил странным заявлением о ВСУ
- Блогер поймал росСМИ на очередном фейке о Евромайдане
- Немає загадки таланту
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
Оставьте свой комментарий