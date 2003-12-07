» » Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото Многим из них было лучше с волосами.

Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.

Гоша Куценко

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.

Джейсон Стейтем

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.

Джон Малкович

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» - и сразу же номинация на «Оскар».

Брюс Уиллис

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Середина 80-х. Уиллис - звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».

Вин Дизель

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.

Дуэйн Джонсон

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


1999 год. Скала - звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.

Дмитрий Нагиев

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».

Билли Зейн

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.

Марк Стронг

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.

Гомер Симпсон

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.

Федор Бондарчук

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.

Бонус: Владимир Ленин

Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото


Читайте также: Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото

Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: актеры, лысина

Загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     1642
     0

Похожие новости по теме

Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото

Эти работы на лицах людей выглядят довольно жутко.

Оптические иллюзии, созданные природой. Фото Оптические иллюзии, созданные природой. Фото

Природа играет с нашим воображением.

Восхитительные оптические иллюзии, созданные самой природой. Фото Восхитительные оптические иллюзии, созданные самой природой. Фото

Обманщица-природа поражает воображение.

Оптические иллюзии, созданные природой. Фото Оптические иллюзии, созданные природой. Фото

Природа тоже умеет обманывать.

Как будут выглядеть с волосами лысые знаменитости. Фото Как будут выглядеть с волосами лысые знаменитости. Фото

Некоторых мужчин отсутствие волос на голове только красит.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх