Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото

Многим из них было лучше с волосами.



Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно, сообщает



Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.



Гоша Куценко







Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.



Джейсон Стейтем







Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.



Джон Малкович







1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» - и сразу же номинация на «Оскар».



Брюс Уиллис







Середина 80-х. Уиллис - звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».



Вин Дизель







В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.



Дуэйн Джонсон







1999 год. Скала - звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.



Дмитрий Нагиев







Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».



Билли Зейн







Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.



Марк Стронг







Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.



Гомер Симпсон







Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.



Федор Бондарчук







Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.



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Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» - и сразу же номинация на «Оскар».Середина 80-х. Уиллис - звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.1999 год. Скала - звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов.



