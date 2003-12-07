Раздел: Фоторепортажи
Известные актеры до того, как они стали лысыми. Фото
Многим из них было лучше с волосами.
Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.
Гоша Куценко
Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.
Джейсон Стейтем
Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.
Джон Малкович
1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» - и сразу же номинация на «Оскар».
Брюс Уиллис
Середина 80-х. Уиллис - звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».
Вин Дизель
В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.
Дуэйн Джонсон
1999 год. Скала - звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.
Дмитрий Нагиев
Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».
Билли Зейн
Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.
Марк Стронг
Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.
Гомер Симпсон
Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.
Федор Бондарчук
Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.
Бонус: Владимир Ленин
Читайте также: Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов.
Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.
Гоша Куценко
Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.
Джейсон Стейтем
Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.
Джон Малкович
1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» - и сразу же номинация на «Оскар».
Брюс Уиллис
Середина 80-х. Уиллис - звезда сериала «Детективное агентство «Лунный свет»».
Вин Дизель
В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.
Дуэйн Джонсон
1999 год. Скала - звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.
Дмитрий Нагиев
Таким мы помним Дмитрия по телепроекту «Окна».
Билли Зейн
Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме «Титаник». Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.
Марк Стронг
Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.
Гомер Симпсон
Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.
Федор Бондарчук
Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.
Бонус: Владимир Ленин
Читайте также: Странные оптические иллюзии, созданные при помощи макияжа. Фото
Выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов.
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