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Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. ФотоВеликий смог 1952-ого года.

5 декабря 1952 года произошло одно из самых страшных экологических событий в истории Англии. «Великий смог» (англ. Great Smog) плотно окутал Лондон на четыре дня и рассеялся только к 9 декабря, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Случившееся стало настоящей катастрофой, в результате которой погибло 12 тысяч человек и пострадало более 100 тысяч, что послужило, как считается, отправной точкой современного природоохранного (экологического) движения.

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1. В начале декабря 1952 года холодный туман опустился на Лондон. Из-за крайне низкой температуры горожане стали использовать для отопления уголь в большем количестве, чем обычно. Примерно к этому же времени завершился процесс замены городского электротранспорта (трамваев) на автобусы с дизельным двигателем.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


2. Запертые более тяжелым слоем холодного воздуха, продукты горения в воздухе в считаные дни достигли чрезвычайной концентрации.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


3. Туман был таким густым, что препятствовал движению автомобилей. Были отменены концерты, прекращена демонстрация кинофильмов, поскольку смог легко проникал внутрь помещений. Зрители иногда попросту не видели сцену или экран из-за плотной завесы. К вечеру пятницы туман сгустился настолько, что предел видимости сократился до пяти метров. Некоторые горожане, выйдя из дому, не могли найти дорогу обратно; сбитые с толку непроницаемым смогом, они могли идти, лишь держась рукой за стены ближайших домов.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


4. Многие люди носили специальные маски из марли, а некоторые закрывали лица обычными платками или шарфами, но ни то, ни другое не помогало - дышать было нечем.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


5. Поначалу реакция горожан была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость. В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими службами города, выявили смертоносный характер бедствия - количество смертей среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями достигло четырех тысяч человек. Еще около восьми тысяч человек умерло в последующие недели и месяцы.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


6. Неприятный непроницаемый туман был одной из отличительных особенностей Лондона на протяжении веков. О туманах английской столицы писал Диккенс, который называл его «частью личности Лондона», писали Конан Дойль в рассказах о Шерлоке Холмсе и Роберт Стивенсон в «Странной история доктора Джекила и мистера Хайда». Туман - это такое же достояние Англии, как архитектура старого Лондона или королевская семья.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


7. А вот слово «смог» (ядовитая смесь дыма и выхлопных газов с туманом) появилось всего лишь за сорок пять лет до описываемых событий и было введено в оборот в 1905 году доктором Генри де Во.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


8. В субботу, 6 декабря 1952 года, в театре Садлер Веллс «Травиату» прервали на середине из-за того, что зрители внезапно начали кашлять. Густой едкий туман медленно наполнил зал, и увидеть сцену с галерки стало практически невозможно.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


9. В те дни «великого смога» больницы Лондона быстро наполнились пострадавшими с заболеваниями дыхательных путей, начала расти смертность в городе. Сначала эти факты не получили огласки, но через несколько дней оказалось, что у гробовщиков закончились гробы, а у торговцев цветами - траурные венки. Машины скорой помощи не успевали доехать к больным - весь город встал в одной большой пробке, не в силах сдвинуться с места. Люди умирали от удушья.

Исторические кадры Великого смога в Лондоне. Фото


10. Шок, вызванный этим жестоким уроком, заставил людей изменить отношение к загрязнению воздуха. Бедствие со всей очевидностью продемонстрировало всему миру, что данная проблема представляет собой непосредственную угрозу жизни людей. Были приняты новые экологические стандарты, направленные на ограничение использования грязных видов топлива в промышленности и на запрет сажесодержащих выхлопных газов. Среди принятых мер - введение в действие Закона «О чистом воздухе» (редакции от 1956 и 1968 годов) и аналогичного Закона города Лондона (1954 год).
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 Теги: Лондон, смог

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Сегодня, 11:23 » Автор: Татьяна Ларина
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