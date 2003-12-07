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Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото

Японская художница превращает повседневность в сказку. ФотоВ ее работах переплетаются реальность и вымысел

Японская художница Йодзи Шимадзаки (Joze Shimazaki) создает цифровые картины в своей уникальной манере, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Адме

В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга.

В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно.

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Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.

Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
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 Теги: картины, художница

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Сегодня, 14:31 » Автор: Татьяна Ларина
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