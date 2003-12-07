Раздел: Фоторепортажи
Японская художница превращает повседневность в сказку. Фото
В ее работах переплетаются реальность и вымысел
Японская художница Йодзи Шимадзаки (Joze Shimazaki) создает цифровые картины в своей уникальной манере, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Адме
В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга.
В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно.
Читайте также: Художница превращает камни в реалистичные картины. Фото
Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.
Японская художница Йодзи Шимадзаки (Joze Shimazaki) создает цифровые картины в своей уникальной манере, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Адме
В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга.
В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно.
Читайте также: Художница превращает камни в реалистичные картины. Фото
Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.
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