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Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото

Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. ФотоСанта-Клаус хоть и американский, но всё-таки является светлым символом праздника.

Санта-Клаус - дарующий радость всем жителям Земли, которые в него верят, ну по крайней мере так предполагается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но вы только взгляните на эти экземпляры!

При одном взгляде на них сразу становится ясно, что они хотят вашей крови. Что это были за сумасшедшие рукодельники-сатанисты, которым доверили создание символа католического Рождества?

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Если ночные кошмары вас не пугают и вы являетесь любителем пощекотать себе нервы, то эта санта-клаусная жесть как раз для вас

Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
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 Теги: Санта-Клаус, Рождество

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