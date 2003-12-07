Раздел: Фоторепортажи
Жуткие Санта-Клаусы, от вида которых можно расплакаться. Фото
Санта-Клаус хоть и американский, но всё-таки является светлым символом праздника.
Санта-Клаус - дарующий радость всем жителям Земли, которые в него верят, ну по крайней мере так предполагается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но вы только взгляните на эти экземпляры!
При одном взгляде на них сразу становится ясно, что они хотят вашей крови. Что это были за сумасшедшие рукодельники-сатанисты, которым доверили создание символа католического Рождества?
Читайте также: В Мексике Санта-Клаусы устроили праздничный марафон
Если ночные кошмары вас не пугают и вы являетесь любителем пощекотать себе нервы, то эта санта-клаусная жесть как раз для вас
Санта-Клаус - дарующий радость всем жителям Земли, которые в него верят, ну по крайней мере так предполагается, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но вы только взгляните на эти экземпляры!
При одном взгляде на них сразу становится ясно, что они хотят вашей крови. Что это были за сумасшедшие рукодельники-сатанисты, которым доверили создание символа католического Рождества?
Читайте также: В Мексике Санта-Клаусы устроили праздничный марафон
Если ночные кошмары вас не пугают и вы являетесь любителем пощекотать себе нервы, то эта санта-клаусная жесть как раз для вас
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