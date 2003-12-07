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Раздел: Фоторепортажи  
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В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото

В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. ФотоВысота дерева будет меньше прошлогодней.

В центре Киевапрактически завершилась сборка главной елки страны. Дерево высотой 25 метров монтируют из десятков живых елей и сосен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Торжественная церемония зажжения огней на елке запланирована на 19 декабря.

Елка на Софийской площади в этом году будет выполнена в холодных тонах, а украсят ее 3,5 тысячами игрушек в виде кристаллов.

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Высота дерева будет меньше прошлогодней - 27 метров вместе с верхушкой.

В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото
В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото
В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото
В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото
В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото
В Сети показали кадры монтажа главной елки Украины. Фото
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 Теги: Сеть, Елка, Фото

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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