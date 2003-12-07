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Раздел: Фоторепортажи  
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В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото

В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. ФотоСамые юные любители собак демонстрировали свои умения.

В субботу, 8 декабря, в Киеве стартовала международная выставка собак. На состязания, которые длятся два дня, приехали питомцы 200 пород.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

В здании Международного выставочного центра расположили ринги для собак всех пород. Информатор отправился на выставку, чтобы посмотреть, как четырехлапые конкурсанты борются за звание лучших в своей номинации.

На состязания «Киевская Русь - 2018» и «Хрустальный кубок Украины - 2018» зарегистрировались около 5 тысяч участников. В первый день конкурсов в МВЦ не было, где яблоку упасть. Заботливые хозяева готовили своих любимцев к дог-шоу, расчесывали их и подкармливали лакомствами.

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Все любители дрессировки принимали участие в квалификационных соревнованиях по кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и чемпионат по обидиенс (послушание). А самые юные любители собак демонстрировали свои умения на чемпионате-конкурсе по юниор-хендлингу. Интересно, что все желающие могли увидеть, как проходит канистерапия (от латинского сanis - собака) – лечение и реабилитация, в которых применяют специально обученных собак.

В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
В Киеве показали самых красивых собак со всей Европы. Фото
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 Теги: Киев, Фото, собаки

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Сегодня, 20:36 » Автор: Едгар Букмирза
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