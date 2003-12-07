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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото

Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. ФотоНовый год самое волшебное время года.

Рождественские рынки, традиционно продающие глинтвейн, жареные каштаны, горячее мясо, дымящиеся пироги, елочные украшения и подарки, открылись в разных городах мира.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

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Вот некоторые мест в мире, доказывающих, что Рождество и Новый год - самое волшебное время года.

Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото
Фотограф показал рождественские рынки в разных городах мира. Фото



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 Теги: Фотограф, рождественские рынки, город

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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