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Самые необычные и красивые реки в мире. Фото

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото Снимки сделаны в разных частях мира.

Мы составили десятку самых живописных речных пейзажей в разных странах мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Давайте насладимся этим чудом природы вместе!

1. Уникальное богатство природы Колумбии, река Каньо Кристалес, или Радуга, берет начало на юге горной цепи Макарена и течет на восток, до места слияния с рекой Гуайаберо. В ложе Каньо Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


2. Амазонка не только является самой водоносной рекой, она также образует один из самых живописных речных бассейнов на планете.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


3. Крупнейшая в США река Миссури служит главным источником воды для всей страны. На территории штата Северная Дакота в Миссури впадает знаменитая река Сердце (Heart River), и несложно догадаться, благодаря чему она получила такое романтичное название.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


4. Река с бирюзовой водой Футалеуфу, протекающая через Аргентину и Чили, привлекает любителей рафтинга и байдарочников из разных уголков планеты.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


5. Лена - самая большая река во всей Северо-Восточной Сибири. Расположенные у ее берегов Ленские столбы, известные также как Каменный лес, являются естественным и вместе с тем невероятно красивым геологическим образованием.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


6. Один из символов нашей страны и почти одушевленный элемент нашей культуры - великая и прекрасная река Волга.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


7. Около двух миллионов человек ежегодно посещают реку Замбези, чтобы полюбоваться потрясающими видами ее водных каскадов.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


8. Живописный Дунай охватил целых 10 европейских государств. Он служит главной водной артерией Центральной Европы и на протяжении веков является источником вдохновения для многих творцов европейской культуры.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


9. «Подкова» в Аризоне (Horseshoe Bend) - это всемирно известная природная достопримечательность. На территории национальной зоны отдыха каньона Глен река Колорадо опоясывает скалистые породы, формируя подковообразную меандру.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото


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10. Красивейшая река Янцзы в Китае физически и культурно отделяет север страны от юга.

Самые необычные и красивые реки в мире. Фото
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 Теги: реки, фото

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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