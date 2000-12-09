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Раздел: Фоторепортажи  
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Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото

Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото Все работы созданы одной дизайнерской студией.

Согласитесь, обычных открыток - полно, а вот по-настоящему классных и запоминающихся - не так уж много, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

К счастью красноярская студия Агрессивного Дизайна (СтАгДи) продолжает радовать своим саркастичным дизайном и крутыми работами. Не благодарите!

Ребята приносят немного сарказма и здорового юмора в нашу жизнь! Согласитесь, работы у них по-настоящему запоминающиеся.

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Они создают не только открытки, балуются и с обложками для книг и многим другим.

Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
Забавные открытки и другие примеры креативного дизайна. Фото
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 Теги: открытки, фото

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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