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Раздел: Фоторепортажи  
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Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото

Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото В дизайне было использовано более 25 тысяч мячиков.

Архитекторы Дэниель Аршам (Daniel Arsham) и Алекс Мустонен (Alex Mustonen) из студии Snarkitecture спроектировали квартиру «Box/Box», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Это настоящее жилище, рожденное из соединения дизайна и ускоренного строительства (за 2 месяца), стоимостью всего лишь 100 долларов за квадратный метр.

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Стены покрыты примерно 25 000 маленьких шариков.

Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
Стены квартиры полностью обклеили теннисными шариками. Фото
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 Теги: квартира, фото

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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