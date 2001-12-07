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Самые красивые восточные принцессы современности. Фото

Самые красивые восточные принцессы современности. ФотоОни выглядят прекрасно.

У арабских женщин есть определенные правила, которым они неукоснительно следуют. А соблюдают ли эти правила принцессы? Мы сделали подборку о том, чем занимаются и как выглядят самые красивые принцессы Востока, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Принцесса Амира Аль-Тавил (принцесса Саудовской Аравии)

Самые красивые восточные принцессы современности. Фото


Принцесса Амира - выпускница университета “Нью Хэйвен” (США) со степенью в области делового администрирования, супруга саудовского принца Аль-Валида ибн Талал. Она - вице-председатель совета попечителей фонда Аль-Валид бин Талал, международной некоммерческой организации, поддерживающей программы и проекты по борьбе с бедностью, последствиями катастроф, поддерживающей права женщин и межконфессиональный диалог.

Самые красивые восточные принцессы современности. Фото


Принцесса отстаивает права женщин и является первой саудовской принцессой, которая отказалась носить традиционную абайю в обществе.

Рания Аль-Абдулла (королева Иордании)

Самые красивые восточные принцессы современности. Фото


Рания училась в кувейтской школе New English School, затем получила степень бизнес-администрирования в Американском университете Каира в Египте. В нее влюбился принц Абдулла и просить руки Рании для своего сына приезжал домой к ее отцу сам король Хусейн.

Самые красивые восточные принцессы современности. Фото


Рания принимает активное участие в международной политике, защищая палестинское сообщество. Она глава Иорданского фонда, выступает в защиту прав женщин, стала инициатором масштабной кампании по борьбе с жестоким обращением с детьми, создала первый центр для жертв подобного обращения и способствует улучшению взаимодействия государственных органов с местными организациями, занимающимися защитой семей.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн (принцесса Иордании)

Самые красивые восточные принцессы современности. Фото


Хайя - дочь короля Иордании и жена правителя Дубая. Получила диплом бакалавра с отличием в сфере философии, политики и экономики в колледже Св. Хильды Оксфордского университета.

Принцесса активно занимается благотворительностью, основала первую арабскую неправительственную организацию Tikyet Um Ali («Есть, чтобы жить»), целью деятельности которой является борьба с голодом в Иордании.

Самые красивые восточные принцессы современности. Фото


Хайя является председателем дубайского Международного гуманитарного городка, являющегося самым крупным в мире центром по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях. Была послом доброй воли Всемирной продовольственной программы в 2005-2007 годах.

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21 сентября 2007 года Генеральный секретарь ООН назначил принцессу Иордании Посланцем мира ООН.
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 Теги: принцессы, Восток

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Сегодня, 09:34 » Автор: Анна Мартынова
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