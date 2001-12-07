» » Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото

Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. ФотоЧто-то пошло не так.

23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего "человека-слона" после стандартной косметической процедуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перел этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом.

Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.

"Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя - касалась подбородка. Я была как человек-слон", - рассказала клиентка.

Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.

На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.

Читайте также: Названы самые красивые рождественские рынки Европы. Фото

"Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек", - рассказала Билли.

Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: губы, пластика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:30 » Автор: Анна Мартынова
     1280
     0

Похожие новости по теме

Эта 70-летняя британка могла бы Эта 70-летняя британка могла бы "потягаться" с молодыми девушками. Фото

Она молода душой.

Девушка превращает свои губы в «холст» для удивительных картин. Фото Девушка превращает свои губы в «холст» для удивительных картин. Фото

Ее талант удивляет.

Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото Пластические хирурги показали обладательницу самых красивых губ. Фото

У них идеальные губы.

Как снимали «В джазе только девушки». Фото Как снимали «В джазе только девушки». Фото

Интересные факты о съемках.

10 осенних бьюти-трендов: мятные губы и 10 осенних бьюти-трендов: мятные губы и "кукольные" ресницы. Фото

Тенденции в области макияжа наступившего сезона предлагают как нейтральные варианты на каждый день, так и то, что довольно тяжело представить в обычной жизни.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх