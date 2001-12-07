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Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
Что-то пошло не так.
23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего "человека-слона" после стандартной косметической процедуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перел этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом.
Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.
"Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя - касалась подбородка. Я была как человек-слон", - рассказала клиентка.
Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.
На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.
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"Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек", - рассказала Билли.
23-летняя медсестра Билли Рукрофт из Великобритании превратилась в настоящего "человека-слона" после стандартной косметической процедуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Ее губы распухли и стали вдвое больше. Перел этим она пригласила косметолога прямо домой. Специалист вколол наполнитель в губы клиентки прямо посреди гостиной и покинул дом.
Уже через полчаса Билли поняла, что творится что-то неладное.
"Мои губы увеличились настолько, что стали выглядеть так, будто собирались лопнуть. Верхняя губа была огромной, а нижняя - касалась подбородка. Я была как человек-слон", - рассказала клиентка.
Она позвонила горе-косметологу и он посоветовал немедленно ехать в больницу. Там Билли не смогла объяснить, что с ней случилось: к тому моменту она просто не могла говорить. Через семь часов ожидания жертве косметологии наконец сделали уколы стероидов и ввели обезболивающие.
На следующее утро наступило заметное облечение. Губы уже уменьшились в размере, но сильно болели. Порвавшаяся кожа свисала лоскутами.
Читайте также: Названы самые красивые рождественские рынки Европы. Фото
"Через некоторое время губы снова приняли прежний вид, как будто я никогда не увеличивала их. Но я по-прежнему выглядела как хомяк, потому что на щеках был отек", - рассказала Билли.
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