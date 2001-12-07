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Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото

Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. ФотоПобедительницей стала мексиканка.

Ванесса Понс де Леон стала победительницей конкурса Мисс Мира в 2018 году. Главной красавицей планеты в этом году стала 26-летняя мексиканка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Оценить красоту победительницы и справедливость выбора решения судей уже давно помогает Instagram. Поэтому мы собрали самые яркие фотографии Мисс Мира-2018 в этой социальной сети.

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В профиле 26-летней шатенки много портретных фотографий, по которым можно судить о ее незаурядной внешности. Причем мексиканская красавица любит сниматься в национальных костюмах. Кроме того, среди фото Ванессы хватает эпизодов из ее жизни. Это и не удивительно, ведь Понс де Леон не только модель, но и волонтер. Предлагаем вам насладиться красотой самой привлекательной девушки 2018 года.

Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
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 Теги: конкурс красоты, красота

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Сегодня, 13:10 » Автор: Анна Мартынова
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