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Названа победительница «Мисс Мира-2018»: эффектные снимки красавицы. Фото
Победительницей стала мексиканка.
Ванесса Понс де Леон стала победительницей конкурса Мисс Мира в 2018 году. Главной красавицей планеты в этом году стала 26-летняя мексиканка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Оценить красоту победительницы и справедливость выбора решения судей уже давно помогает Instagram. Поэтому мы собрали самые яркие фотографии Мисс Мира-2018 в этой социальной сети.
Читайте также: Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
В профиле 26-летней шатенки много портретных фотографий, по которым можно судить о ее незаурядной внешности. Причем мексиканская красавица любит сниматься в национальных костюмах. Кроме того, среди фото Ванессы хватает эпизодов из ее жизни. Это и не удивительно, ведь Понс де Леон не только модель, но и волонтер. Предлагаем вам насладиться красотой самой привлекательной девушки 2018 года.
Ванесса Понс де Леон стала победительницей конкурса Мисс Мира в 2018 году. Главной красавицей планеты в этом году стала 26-летняя мексиканка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Оценить красоту победительницы и справедливость выбора решения судей уже давно помогает Instagram. Поэтому мы собрали самые яркие фотографии Мисс Мира-2018 в этой социальной сети.
Читайте также: Британка превратилась в «человека-слона» из-за неудачной процедуры. Фото
В профиле 26-летней шатенки много портретных фотографий, по которым можно судить о ее незаурядной внешности. Причем мексиканская красавица любит сниматься в национальных костюмах. Кроме того, среди фото Ванессы хватает эпизодов из ее жизни. Это и не удивительно, ведь Понс де Леон не только модель, но и волонтер. Предлагаем вам насладиться красотой самой привлекательной девушки 2018 года.
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