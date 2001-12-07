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Раздел: Фоторепортажи  
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Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото

Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. ФотоОт этих снимков веет уютом.

Фелисити Берклиф (Felicity Berkleef) обожает оставаться дома вместе со своими кошками в случае непогоды. Пока Фелисити смотрит сериалы и пьет горячий шоколад, кошки любят сидеть и смотреть на падающие капли дождя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
Кошки стали героями очаровательного фотопроекта. Фото
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 Теги: кошки, фотопроект

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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