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Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото

Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. ФотоРаботы голландского пейзажного фотографа.

Альберт Дрос (Albert Dros) - голландский пейзажный фотограф. Несколько лет назад Альберт опубликовал свою серию с изображением вересков под названием «Purple Dream». Фотограф наблюдает за растением не только во время цветения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство..

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Новая серия Альберта Дроса под названием «Dutch Heather Seasons» показывает голландский вереск в течение года: от фиолетового лета до зимних заморозков. В этом году была необычная засуха, из-за которой вереск стал красным.

Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
Голландский фотограф показал, как меняется природа в разные времена года. Фото
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 Теги: фотограф, природа

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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