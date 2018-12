«Титаник» отдыхает: пять самых больших в мире кораблей. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Времена, когда океаны бороздили деревянные парусники, а для ориентации использовался звездный глобус, уже давно прошли. Сейчас морские суда - высокотехнологичные сооружения, перевозящие тысячи тонн груза. Сегодня мы посмотрим на самые гигантские из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Длина: 459 м.Водоизмещение: 657018 т.В настоящее время суда, перевозящие сырую нефть - крупнейший сегмент в мировом торговом флоте. Самые большие из них - это супертанкеры, которые выпускаются в ограниченном количестве. Обычно такие гиганты достигают длины 330 м. и водоизмещения в 400000 т., но были в истории попытки строительства еще больших экземпляров. Так, в 1979 г. на японской верфи был создан супертанкер «Knock Nevis». Его размеры были поистине впечатляющими. Судно не могло пройти ни один канал в мире, поэтому чаще всего использовалось в качестве нефтехранилища, а в 2010 было спущено на металлолом.Длина: 362 м.Водоизмещение: 502018 т.Кроме нефтеперевозок большую долю занимает транспортировка насыпных грузов. Для этих целей используются специальные суда - балкера. Особую нишу занимают рудовозы. Все представители данного класса отличаются большими размерами, но даже среди них балкер «Vale Sohar» кажется настоящим гигантом. Судно построено в 2010 г. для конкретной цели - перевозки руды из Бразилии в США. Для сравнения, грузоподъемность «Vale Sohar» сопоставима с 12000 крупнотоннажными грузовиками. За сутки перехода балкер сжигает 97 т. топлива.Длина: 400 м.Водоизмещение: 261000 т.Контейнеровозы - суда, которые доставляют миллионы различных грузов. Главным эксплуататором контейнеровозов по понятным причинам является Китай. Контейнерный флот начал набирать стремительные обороты, когда была разработаны единые стандарты, которые позволяют погрузить контейнер на судно, а затем на поезд или грузовик. На сегодняшний день одним из самых больших контейнеровозов является судно «CSCL Globe» китайской компании China Shipping Line. Судно относительно новое. Оно было спущено на воду в начале 2015 г. По информации Novate.ru, в полной загрузке «CSCL Globe» может вместить 19100 стандартных контейнеров.Длина: 362 м.Водоизмещение: 225000 т.«Allure of the Seas» наравне со своим братом-близнецом «Oasis in the Seas» уже несколько лет остается крупнейшим пассажирским лайнером за всю историю. «Allure of the Seas» не просто пассажирское судно - это настоящий плавающий город, в котором одновременно может разместиться 6300 пассажиров и 2400 членов экипажа. К сравнению, «Титаник» мог принять на борт 2400 пассажиров, а его длина была практически на 100 м. меньше. На сегодняшний день два лайнера-близнеца лидируют в списке самых дорогостоящих путевок.Длина: 488 м.Водоизмещение: 600000 т.Первый в мире завод по производству сжиженного природного газа и одновременно самое большое плавучее сооружение «Prelude» было введено в эксплуатацию в 2018 году. На борту судна могло бы разместиться 5 полноценных футбольных полей или 175 олимпийских бассейнов. Планируется, что плавучий завод в течение 25 лет будет добывать и перерабатывать газ у берегов Австралии. Из-за особой конструкции якорного устройства. «Prelude» способен выдерживать даже самые сильные шторма и оставаться неподвижно на месте.