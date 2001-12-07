Раздел: Фоторепортажи
Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото
Эти кадры впечатляют.
Лучшие спортивные фотографии года по версии агентства REUTERS, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Фрешер.
Серена Уильямс кричит на судью Карлоса Рамоса в финале против Наоми Осаки из Японии в US Open в Нью-Йорке 8 сентября 2018 года.
Крис Фроом из Британии потерпел крушение во Тур де Франс, 15 июля 2018 года
Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, 7 июля 2018 года
Эдуард Николаев и второй пилот Евгений Яковлев во время ралли Дакар, 10 января 2018 года
Президент Франции Эммануэль Макрон во время финала Кубка мира между Францией и Хорватией в Москве 15 июля 2018 года
Боец ММА Конор Макгрегор выходит из 78-го полицейского участка после того, как ему предъявили обвинения после ночного нападения в Бруклине, Нью-Йорк, 6 апреля 2018 года.
Серфер Себастьян Штаудтнер из Германии на большой волне в Прайя-ду-Норте в Назаре, Португалия, 18 января 2018 года
Криштиану Роналду и судья Сезар Артуро Рамос во время матча Кубка мира против Уругвая 30 июня 2018 года
Александр Овечкин поднял Кубок Стэнли после победы в пяти матчах Кубка Стэнли 2018 года, 7 июня 2018 года
Немецкие болельщики на матче Кубка мира с Южной Кореей в публичной зоне просмотра в Бранденбургских воротах Берлина 27 июня 2018 года
Французы Усмане Дембеле, Преснеме Кимбембе и Альфонсе Ареола празднуют победу в Кубке мира на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля 2018 года
Наоми Осака из Японии в действии против Симоны Халеп из Румынии на Australian Open, 22 января 2018 года
Викас Кришан из Индии против Дьедонне Вилфрид Сей Нсенге из Камеруна во время Игр Содружества в Австралии, 14 апреля 2018 года.
Израильская команда по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Глазго, 4 августа 2018 года
Читайте также: В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
Норвежец Карстен Уорхольм празднует победу в беге на 400 м в Алмазной лиге в Лондоне, 21 июля 2018 года.
Лучшие спортивные фотографии года по версии агентства REUTERS, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Фрешер.
Серена Уильямс кричит на судью Карлоса Рамоса в финале против Наоми Осаки из Японии в US Open в Нью-Йорке 8 сентября 2018 года.
Крис Фроом из Британии потерпел крушение во Тур де Франс, 15 июля 2018 года
Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, 7 июля 2018 года
Эдуард Николаев и второй пилот Евгений Яковлев во время ралли Дакар, 10 января 2018 года
Президент Франции Эммануэль Макрон во время финала Кубка мира между Францией и Хорватией в Москве 15 июля 2018 года
Боец ММА Конор Макгрегор выходит из 78-го полицейского участка после того, как ему предъявили обвинения после ночного нападения в Бруклине, Нью-Йорк, 6 апреля 2018 года.
Серфер Себастьян Штаудтнер из Германии на большой волне в Прайя-ду-Норте в Назаре, Португалия, 18 января 2018 года
Криштиану Роналду и судья Сезар Артуро Рамос во время матча Кубка мира против Уругвая 30 июня 2018 года
Александр Овечкин поднял Кубок Стэнли после победы в пяти матчах Кубка Стэнли 2018 года, 7 июня 2018 года
Немецкие болельщики на матче Кубка мира с Южной Кореей в публичной зоне просмотра в Бранденбургских воротах Берлина 27 июня 2018 года
Французы Усмане Дембеле, Преснеме Кимбембе и Альфонсе Ареола празднуют победу в Кубке мира на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля 2018 года
Наоми Осака из Японии в действии против Симоны Халеп из Румынии на Australian Open, 22 января 2018 года
Викас Кришан из Индии против Дьедонне Вилфрид Сей Нсенге из Камеруна во время Игр Содружества в Австралии, 14 апреля 2018 года.
Израильская команда по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Глазго, 4 августа 2018 года
Читайте также: В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе
Норвежец Карстен Уорхольм празднует победу в беге на 400 м в Алмазной лиге в Лондоне, 21 июля 2018 года.
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