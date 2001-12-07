» » Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. ФотоЭти кадры впечатляют.

Лучшие спортивные фотографии года по версии агентства REUTERS, передает Хроника.инфо ос ссылкой на Фрешер.

Серена Уильямс кричит на судью Карлоса Рамоса в финале против Наоми Осаки из Японии в US Open в Нью-Йорке 8 сентября 2018 года.

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Крис Фроом из Британии потерпел крушение во Тур де Франс, 15 июля 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Балерина наблюдает за трансляцией четвертьфинального матча Кубка мира между Россией и Хорватией в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, 7 июля 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Эдуард Николаев и второй пилот Евгений Яковлев во время ралли Дакар, 10 января 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Президент Франции Эммануэль Макрон во время финала Кубка мира между Францией и Хорватией в Москве 15 июля 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Боец ММА Конор Макгрегор выходит из 78-го полицейского участка после того, как ему предъявили обвинения после ночного нападения в Бруклине, Нью-Йорк, 6 апреля 2018 года.

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Серфер Себастьян Штаудтнер из Германии на большой волне в Прайя-ду-Норте в Назаре, Португалия, 18 января 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Криштиану Роналду и судья Сезар Артуро Рамос во время матча Кубка мира против Уругвая 30 июня 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Александр Овечкин поднял Кубок Стэнли после победы в пяти матчах Кубка Стэнли 2018 года, 7 июня 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Немецкие болельщики на матче Кубка мира с Южной Кореей в публичной зоне просмотра в Бранденбургских воротах Берлина 27 июня 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Французы Усмане Дембеле, Преснеме Кимбембе и Альфонсе Ареола празднуют победу в Кубке мира на стадионе «Лужники» в Москве 15 июля 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Наоми Осака из Японии в действии против Симоны Халеп из Румынии на Australian Open, 22 января 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Викас Кришан из Индии против Дьедонне Вилфрид Сей Нсенге из Камеруна во время Игр Содружества в Австралии, 14 апреля 2018 года.

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Израильская команда по синхронному плаванию на чемпионате Европы в Глазго, 4 августа 2018 года

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото


Читайте также: В США арестовали мужчину, открывшего «страшную правду» о Санта-Клаусе

Норвежец Карстен Уорхольм празднует победу в беге на 400 м в Алмазной лиге в Лондоне, 21 июля 2018 года.

Лучшие спортивные снимки года по версии REUTERS. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фото, конкурс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:18 » Автор: Анна Мартынова
     400
     0

Похожие новости по теме

Названы лучшие новостные снимки 2018 года. Фото Названы лучшие новостные снимки 2018 года. Фото

Лучшие из лучших.

Лучшие снимки года по версии Street Photography International. Фото Лучшие снимки года по версии Street Photography International. Фото

Уличные снимки, достойные внимания.

Лучшие снимки животных 2018 года от Reuters. Фото Лучшие снимки животных 2018 года от Reuters. Фото

Агентство Reuters опубликовало самые впечатляющие снимки животных

Лучшие снимки года по версии Best Destination Photography Contest. Фото Лучшие снимки года по версии Best Destination Photography Contest. Фото

Лучшие свадебные фотографии.

Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото Лунное затмение: лучшие фотографии из разных уголков мира. Фото

Затмение продлилось около 103 минут.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх