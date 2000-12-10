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Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото

Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото Страна переживает очень тяжелые времена.

В Венесуэле сейчас глубочайший кризис, в стране не хватает продуктов и медикаментов, у людей нет работы. Чтобы купить что-нибудь съестное в магазине, приходится отстоять в огромной очереди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Некоторым людям ни остается ничего другого, как искать еду в мусорных контейнерах, по всей стране проходят акции протестов.

Венесуэла, полная официальная форма - Боливарианская Республика Венесуэла - государство на севере Южной Америки.

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Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе. По оценкам 2015 года население страны составляло 30 761 000 человек, площадь: 916 445 км².

Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
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 Теги: Венесуэла, фото

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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