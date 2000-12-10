Раздел: Фоторепортажи
Нелегкая жизнь людей в Венесуэле. Фото
Страна переживает очень тяжелые времена.
В Венесуэле сейчас глубочайший кризис, в стране не хватает продуктов и медикаментов, у людей нет работы. Чтобы купить что-нибудь съестное в магазине, приходится отстоять в огромной очереди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Некоторым людям ни остается ничего другого, как искать еду в мусорных контейнерах, по всей стране проходят акции протестов.
Венесуэла, полная официальная форма - Боливарианская Республика Венесуэла - государство на севере Южной Америки.
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Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе. По оценкам 2015 года население страны составляло 30 761 000 человек, площадь: 916 445 км².
В Венесуэле сейчас глубочайший кризис, в стране не хватает продуктов и медикаментов, у людей нет работы. Чтобы купить что-нибудь съестное в магазине, приходится отстоять в огромной очереди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Некоторым людям ни остается ничего другого, как искать еду в мусорных контейнерах, по всей стране проходят акции протестов.
Венесуэла, полная официальная форма - Боливарианская Республика Венесуэла - государство на севере Южной Америки.
Читайте также: Так выглядят первые снимки в истории человечества. Фото
Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе. По оценкам 2015 года население страны составляло 30 761 000 человек, площадь: 916 445 км².
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