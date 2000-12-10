Раздел: Фоторепортажи
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
На такие работы могут уйти десятки часов времени.
Пользователь твиттера Виктор Кушнаренко восхитил интернет своими этюдами, которые он в свободное время вырезает из бумаги. По словам жителя Пскова, на каждую картину затрачено от 8 до 80 часов кропотливой работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Пенсионер Виктор Яковлевич Кушнаренко проживает в городе Пскове, увлекается рыбалкой, а на досуге вырезает картины из бумаги. Все его работы выполнены безупречно и просто ювелирно.
На создание одной такой картины уходит от 8 до 80 часов, и это неудивительно, ведь в каждом сюжете множество мелких деталей.
Все этюды Виктора Кушнаренко вырезаны вручную резцом на черной или белой художественной бумаге.
Виктор вручную с помощью резца аккуратно вырезает каждый кирпичик и каждую веточку, стараясь не задеть ничего лишнего.
Это по-настоящему кропотливый труд, требующий много терпения. Свои работы Виктор Яковлевич размещает на страничке в Твиттере, за которой уже следит почти 1,5 тысячи читателей.
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В числе прочего мастер вырезал из бумаги Троицкий собор Псковского Кремля, каким он предстает со стороны реки Псковы и Финского парка.
Пользователь твиттера Виктор Кушнаренко восхитил интернет своими этюдами, которые он в свободное время вырезает из бумаги. По словам жителя Пскова, на каждую картину затрачено от 8 до 80 часов кропотливой работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Пенсионер Виктор Яковлевич Кушнаренко проживает в городе Пскове, увлекается рыбалкой, а на досуге вырезает картины из бумаги. Все его работы выполнены безупречно и просто ювелирно.
На создание одной такой картины уходит от 8 до 80 часов, и это неудивительно, ведь в каждом сюжете множество мелких деталей.
Все этюды Виктора Кушнаренко вырезаны вручную резцом на черной или белой художественной бумаге.
Виктор вручную с помощью резца аккуратно вырезает каждый кирпичик и каждую веточку, стараясь не задеть ничего лишнего.
Это по-настоящему кропотливый труд, требующий много терпения. Свои работы Виктор Яковлевич размещает на страничке в Твиттере, за которой уже следит почти 1,5 тысячи читателей.
Читайте также: Красивейшие водоемы с идеально прозрачной водой. Фото
В числе прочего мастер вырезал из бумаги Троицкий собор Псковского Кремля, каким он предстает со стороны реки Псковы и Финского парка.
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