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Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото

Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото На такие работы могут уйти десятки часов времени.

Пользователь твиттера Виктор Кушнаренко восхитил интернет своими этюдами, которые он в свободное время вырезает из бумаги. По словам жителя Пскова, на каждую картину затрачено от 8 до 80 часов кропотливой работы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Пенсионер Виктор Яковлевич Кушнаренко проживает в городе Пскове, увлекается рыбалкой, а на досуге вырезает картины из бумаги. Все его работы выполнены безупречно и просто ювелирно.

На создание одной такой картины уходит от 8 до 80 часов, и это неудивительно, ведь в каждом сюжете множество мелких деталей.

Все этюды Виктора Кушнаренко вырезаны вручную резцом на черной или белой художественной бумаге.

Виктор вручную с помощью резца аккуратно вырезает каждый кирпичик и каждую веточку, стараясь не задеть ничего лишнего.

Это по-настоящему кропотливый труд, требующий много терпения. Свои работы Виктор Яковлевич размещает на страничке в Твиттере, за которой уже следит почти 1,5 тысячи читателей.

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В числе прочего мастер вырезал из бумаги Троицкий собор Псковского Кремля, каким он предстает со стороны реки Псковы и Финского парка.

Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
Невероятные картины, вырезанные из обычной бумаги. Фото
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 Теги: бумага, картины

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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