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Раздел: Фоторепортажи  
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Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото

Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото Эту коллекцию фотографий из Японии в Европе увидели в 1839 году.

Игра на кото, сеппука и гейши за столом: невероятные старинные снимки покажут страну восходящего солнца с неожиданной стороны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

В 1839 году, с легкой руки Лиу Дарега – французского художника, изобретателя и одного из создателей фотографии европейцы впервые увидели эту невероятную коллекцию фотографий из Японии.

У публики эти снимки вызвали огромный интерес, но было одно "но" - фотографии были чёрно-белыми, а Европа хотела погрузиться в "высокореалистичную среду".

К 1840 году раскраска фотографий уже стала обычной практикой и немало поспособствовала развитию туризма в Стране восходящего солнца.

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Мы покажем старинные фотографии, которые откроют для многих неизвестную Японию.

Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
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 Теги: Япония, фото

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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