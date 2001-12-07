Раздел: Фоторепортажи
Неизвестная Япония в старых раскрашенных снимках. Фото
Эту коллекцию фотографий из Японии в Европе увидели в 1839 году.
Игра на кото, сеппука и гейши за столом: невероятные старинные снимки покажут страну восходящего солнца с неожиданной стороны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
В 1839 году, с легкой руки Лиу Дарега – французского художника, изобретателя и одного из создателей фотографии европейцы впервые увидели эту невероятную коллекцию фотографий из Японии.
У публики эти снимки вызвали огромный интерес, но было одно "но" - фотографии были чёрно-белыми, а Европа хотела погрузиться в "высокореалистичную среду".
К 1840 году раскраска фотографий уже стала обычной практикой и немало поспособствовала развитию туризма в Стране восходящего солнца.
Читайте также: Так выглядят первые снимки в истории человечества. Фото
Мы покажем старинные фотографии, которые откроют для многих неизвестную Японию.
Игра на кото, сеппука и гейши за столом: невероятные старинные снимки покажут страну восходящего солнца с неожиданной стороны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
В 1839 году, с легкой руки Лиу Дарега – французского художника, изобретателя и одного из создателей фотографии европейцы впервые увидели эту невероятную коллекцию фотографий из Японии.
У публики эти снимки вызвали огромный интерес, но было одно "но" - фотографии были чёрно-белыми, а Европа хотела погрузиться в "высокореалистичную среду".
К 1840 году раскраска фотографий уже стала обычной практикой и немало поспособствовала развитию туризма в Стране восходящего солнца.
Читайте также: Так выглядят первые снимки в истории человечества. Фото
Мы покажем старинные фотографии, которые откроют для многих неизвестную Японию.
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