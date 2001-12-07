Раздел: Фоторепортажи
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Его выставили на продажу.
Три года назад актриса Ева Лонгория приобрела роскошную недвижимость в солнечном Лос-Анджелесе. Говорят, дом достался звезде от Тома Круза и заплатила она за него 11000000 долларов. Теперь же "отчаянная домохозяйка" продает шикарный особняк. За три года цена на дом снизилась, так что теперь его выставили на продажу за каких-то 9800000 долларов. На огромной территории разместились две резиденции, две студии и каменный коттедж. Здесь много прогулочных аллей, искусственных водоемов и беседок. Главная вилла имеет три спальни, три ванные комнаты и просторную кухню. Не дом, а мечта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Три года назад актриса Ева Лонгория приобрела роскошную недвижимость в солнечном Лос-Анджелесе. Говорят, дом достался звезде от Тома Круза и заплатила она за него 11000000 долларов. Теперь же "отчаянная домохозяйка" продает шикарный особняк. За три года цена на дом снизилась, так что теперь его выставили на продажу за каких-то 9800000 долларов. На огромной территории разместились две резиденции, две студии и каменный коттедж. Здесь много прогулочных аллей, искусственных водоемов и беседок. Главная вилла имеет три спальни, три ванные комнаты и просторную кухню. Не дом, а мечта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Животные, впечатляющие своими размерами. Фото
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