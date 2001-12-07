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Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото

Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. ФотоЕго выставили на продажу.

Три года назад актриса Ева Лонгория приобрела роскошную недвижимость в солнечном Лос-Анджелесе. Говорят, дом достался звезде от Тома Круза и заплатила она за него 11000000 долларов. Теперь же "отчаянная домохозяйка" продает шикарный особняк. За три года цена на дом снизилась, так что теперь его выставили на продажу за каких-то 9800000 долларов. На огромной территории разместились две резиденции, две студии и каменный коттедж. Здесь много прогулочных аллей, искусственных водоемов и беседок. Главная вилла имеет три спальни, три ванные комнаты и просторную кухню. Не дом, а мечта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
Ева Лонгория похвасталась роскошным особняком. Фото
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 Теги: Ева Лонгория, особняк

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Сегодня, 10:53 » Автор: Анна Мартынова
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