» » Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. ФотоПеред вами работы победителей.

Британское экологическое общество и их конкурс British Ecological Society Photo Competition 2018, призванный продемонстрировать биологическое разнообразие видов, живущих на Земле. Победители, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Снимок под названием «Опыление», снятый в Аризоне. (Фото Peter J. Hudson | Penn State University | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


2. «Живое ископаемое» - фотография, сделанная в Марокко. Гадюка Авиценны - один из нескольких видов змей, живущих в песке. Каждая чешуйка этого пресмыкающегося имеет форму ложки, что помогает ему быстро зарываться в песок, прячась от хищников, выслеживая добычу или скрываясь от жары. (Фото Roberto García-Roa | University of Valencia | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


3. «Тени в небе». Процесс охоты летучей мыши на древесную лягушку в бразильском Манаусе. (Фото Adrià López Baucells | University of Lisbon | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


4. «Паутина жизни» из жизни пауков. (Фото Roberto García-Roa | University of Valencia | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


5. «Смотри мне в глаза»: стеклянная лягушка Алекса Эдвардса, снятая в Коста-Рике. (Фото Alex Edwards | University of Plymouth | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


6. Нападение буревестника на птенца королевского пингвина на острове Марион. Этот снимок Криса Оуштойзена получил первое место в номинации «Динамика экосистем». (Фото Chris Oosthuizen | University of Pretoria | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


7. Лиса на охоте. (Фото British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


8. Категория «Люди и природа». Человек и мангровые деревья. (Фото Nibedita Mukherjee | University of Exeter | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


9. Охота на попугаев, находящихся под угрозой исчезновения. (Фото Lydia Gibson | University College London | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


10. «Поменялись ролями»: детеныш гиеновидной собаки использует в качестве игрушки дротик с транквилизатором. Этот кадр Доминик Бер снял в дельте реки Окаванго в Ботсване. (Фото Dominik Behr):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


11. Уникальная и инновационная возможность для отслеживания беспозвоночных с использованием ультрафиолетового порошка. (Фото Ella Cooke | BSc Ecology and Conservation | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


12. Утренний разогрев морских игуан на Галапагосских островах. Ящерицы «заряжают батарейки» каждый день, перед тем как начать активно двигаться. (Фото Mark Tatchell | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


13. «Летящий под дождем» был снят в бразильском Манаусе. (Фото Adrià López Baucells | University of Lisbon | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


14. Годичные кольца полярной ивы, выросшей в Норвегии, сняла Матильда ле Муллек и стала лучшей в номинации «Искусство экологии» среди студентов. (Фото Mathilde Le Moullec | Norwegian University of Science and Technology | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


15. Первое место в номинации «Индивидуальности и сообщества» среди студенческих работ получила Адриа Лопез-Боселз за муравьеда в тропическом лесу Амазонки. (Фото Adrià López Baucells | University of Lisbon | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото


Читайте также: Последствия снежной бури в США: свежие снимки. Фото

16. Победителем конкурса в этом году стал Крис Оуштойзен с фотографией под названием «Выделиться из толпы». Королевский пингвин в окружении птенцов был снят на острове Марион, расположенном в Индийском океане и принадлежащем ЮАР. (Фото Chris Oosthuizen | University of Pretoria | British Ecological Society):

Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: конкурс, экология

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
     455
     0

Похожие новости по теме

Лучшие снимки The British Wildlife Photography Awards 2018. Фото Лучшие снимки The British Wildlife Photography Awards 2018. Фото

Работы британского фотоконкурса о дикой природе

Лучшие снимки дикой природы British Wildlife Photography Awards 2017. Фото Лучшие снимки дикой природы British Wildlife Photography Awards 2017. Фото

Природа нашей планеты уникальна и прекрасна.

Дикая природа в лучших работах британских фотографов. Фото Дикая природа в лучших работах британских фотографов. Фото

Победители престижного фотоконкурса.

Лучшие снимки на фотоконкурсе British Wildlife Photographer of the Year. Фото Лучшие снимки на фотоконкурсе British Wildlife Photographer of the Year. Фото

Эти снимки демонстрируют всю прелесть нашего мира.

Great British Tattoo Show: когда татуировка – произведение искусства. Фото Great British Tattoo Show: когда татуировка – произведение искусства. Фото

На Лондонском фестивале собрались сотни обладателей красивых татуировок.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх