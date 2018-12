Лучшие снимки года по версии British Ecological Society Photo Competition. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Британское экологическое общество и их конкурс British Ecological Society Photo Competition 2018, призванный продемонстрировать биологическое разнообразие видов, живущих на Земле. Победители, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium 1. Снимок под названием «Опыление», снятый в Аризоне. (Фото Peter J. Hudson | Penn State University | British Ecological Society):2. «Живое ископаемое» - фотография, сделанная в Марокко. Гадюка Авиценны - один из нескольких видов змей, живущих в песке. Каждая чешуйка этого пресмыкающегося имеет форму ложки, что помогает ему быстро зарываться в песок, прячась от хищников, выслеживая добычу или скрываясь от жары. (Фото Roberto García-Roa | University of Valencia | British Ecological Society):3. «Тени в небе». Процесс охоты летучей мыши на древесную лягушку в бразильском Манаусе. (Фото Adrià López Baucells | University of Lisbon | British Ecological Society):4. «Паутина жизни» из жизни пауков. (Фото Roberto García-Roa | University of Valencia | British Ecological Society):5. «Смотри мне в глаза»: стеклянная лягушка Алекса Эдвардса, снятая в Коста-Рике. (Фото Alex Edwards | University of Plymouth | British Ecological Society):6. Нападение буревестника на птенца королевского пингвина на острове Марион. Этот снимок Криса Оуштойзена получил первое место в номинации «Динамика экосистем». (Фото Chris Oosthuizen | University of Pretoria | British Ecological Society):7. Лиса на охоте. (Фото British Ecological Society):8. Категория «Люди и природа». Человек и мангровые деревья. (Фото Nibedita Mukherjee | University of Exeter | British Ecological Society):9. Охота на попугаев, находящихся под угрозой исчезновения. (Фото Lydia Gibson | University College London | British Ecological Society):10. «Поменялись ролями»: детеныш гиеновидной собаки использует в качестве игрушки дротик с транквилизатором. Этот кадр Доминик Бер снял в дельте реки Окаванго в Ботсване. (Фото Dominik Behr):11. Уникальная и инновационная возможность для отслеживания беспозвоночных с использованием ультрафиолетового порошка. (Фото Ella Cooke | BSc Ecology and Conservation | British Ecological Society):12. Утренний разогрев морских игуан на Галапагосских островах. Ящерицы «заряжают батарейки» каждый день, перед тем как начать активно двигаться. (Фото Mark Tatchell | British Ecological Society):13. «Летящий под дождем» был снят в бразильском Манаусе. (Фото Adrià López Baucells | University of Lisbon | British Ecological Society):14. Годичные кольца полярной ивы, выросшей в Норвегии, сняла Матильда ле Муллек и стала лучшей в номинации «Искусство экологии» среди студентов. (Фото Mathilde Le Moullec | Norwegian University of Science and Technology | British Ecological Society):15. Первое место в номинации «Индивидуальности и сообщества» среди студенческих работ получила Адриа Лопез-Боселз за муравьеда в тропическом лесу Амазонки. (Фото Adrià López Baucells | University of Lisbon | British Ecological Society):16. Победителем конкурса в этом году стал Крис Оуштойзен с фотографией под названием «Выделиться из толпы». Королевский пингвин в окружении птенцов был снят на острове Марион, расположенном в Индийском океане и принадлежащем ЮАР. (Фото Chris Oosthuizen | University of Pretoria | British Ecological Society):