Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал города в необычных панорамах. Фото
Часть снимков была сделана в Стамбуле.
Появление летающих дронов, по сути, открыло новый жанр в фотографии. Простор для креатива в нем просто огромный. Турок Айдин Байыкташ вот решил, что будет весело, если превратить городские ландшафты в американские горки, где привычная система координат перестает существовать. Эти кадры будто взяты из вырезанных сцен блокбастера Кристофера Нолана «Начало», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Айдин экспериментировал с пространственными измерениями на двух континентах. Первую серию снимков он сделал в родном Стамбуле.
Читайте также: Последствия снежной бури в США: свежие снимки. Фото
Появление летающих дронов, по сути, открыло новый жанр в фотографии. Простор для креатива в нем просто огромный. Турок Айдин Байыкташ вот решил, что будет весело, если превратить городские ландшафты в американские горки, где привычная система координат перестает существовать. Эти кадры будто взяты из вырезанных сцен блокбастера Кристофера Нолана «Начало», передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Айдин экспериментировал с пространственными измерениями на двух континентах. Первую серию снимков он сделал в родном Стамбуле.
Читайте также: Последствия снежной бури в США: свежие снимки. Фото
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