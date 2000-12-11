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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные запреты, введенные президентами США. Фото

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото В них сложно поверить.

Быть президентом США – значит обладать большой властью и множеством полномочий. В том числе регулировать жизнь в Белом доме: решать, как его украшать, запрещать на его территории какие-то вещи и так далее. Вот несколько довольно странных запретов, введенных за последние годы американскими президентами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Брокколи

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Президент Джордж Буш – старший запретил употребление в Белом доме и на «Борте номер один»… брокколи. Свое решение он прокомментировал следующим образом: «Я не люблю брокколи. Не люблю ее с детства: мама ее в меня пихала. Теперь я президент США и больше не собираюсь есть эту гадость».

Джинсы

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


А Буш-младший запретил джинсы. Он сделал это, потому что хотел сделать акцент на «соответствующей деловой одежде» и заставить всех выглядеть более серьезными. Сотрудники-мужчины обязаны были носить галстук, а женщины – юбки-миди.

Воздушные шары

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Во время президентского правления Барака Обамы к запрету на огнестрельное/холодное оружие и фейерверки на территории Белом дома добавился запрет на воздушные шары. Это случилось после того, как однажды служба безопасности не уследила за прилетевшей откуда-то связкой воздушных шаров, которая приземлилась на Северной лужайке.

Белки

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Дуайт Эйзенхауэр дал своему дворецкому приказ избавляться от всех белок, потому что они раскапывали его новую зеленую лужайку. «Когда ты в следующий раз увидишь одно из этих чертовых созданий рядом с моим газоном, возьми ружье», – приказал он. К счастью, дворецкий просто поймал грызунов и выпустил их где-то подальше от Белого дома.

Алкоголь

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Жену Резерфорда Хейза Люси прозвали «Лимонадной Люси» после того, как она приказала выбросить из Белого дома все запасы алкоголя. Во времена президентства Франклина Рузвельта его супруга Элеонора разрешила оставить только вино, но запретила все крепкие напитки. Да и Джимми Картер издавал похожий запрет…

Фотокамеры

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Мишель Обама отменила запрет на использование фотокамер в Белом доме после сорока лет его существования. Фотокамеры были запрещены из-за вспышек, но современные устройства могут обойтись без них. Так что, как видите, иногда правила меняются.

Личные мобильные телефоны

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


С января 2018 года существует правило, запрещающее использование сотрудниками в Западном крыле личных мобильных телефонов. Директор по персоналу Белого дома Джон Келли объявил о том, что это правило является всего лишь мерой безопасности, а не реакцией на поведение некоторых сотрудников, которые сообщают свежие новости средствам массовой информации.

Рождественские елки

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Теодор Рузвельт строго-настрого запретил использовать для празднования Рождества живые елки, но в 1902 году его восьмилетний сын Арчибальд спрятал одну в шкафу и тайком нарядил ее на праздник.

Алиса Рузвельт

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Говорят, дочь Теодора Рузвельта Алиса сделала куклу вуду с лицом будущей Первой леди, Нелли Тафт, и похоронила ее. В результате этой выходки имя Алисы было запрещено упоминать в стенах Белого дома в течение двух последующих президентских сроков, после того, как ее отец покинул свой пост.

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Курение

Необычные запреты, введенные президентами США. Фото


Билл Клинтон в свое время запретил сотрудникам курить и распорядился выбросить все пепельницы в Белом доме.
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 Теги: США, запрет

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Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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