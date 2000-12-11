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Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото

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Десять лучших современных вертолетов. Фото Они стоят на вооружении у самых опасных армий в мире.