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Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото

Девять лучших в мире ударных вертолетов. ФотоЛучшие из лучших.

В середине прошлого века стало понятно, насколько важна в войнах будущего будет авиация. Однако, помимо самолетов, совершенное неожиданным образом получили развитие и «летающие крепости», ударные вертолеты, которые используются для поддержки наземных сил и проведения специальных операций в условиях, когда возможностей самолетов недостаточно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. AH-2 Rooivalk

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Южноафриканский вертолет с применением технологии «стелс» и оборудованием РЭБ, отличным бронированием и мощным разносторонним вооружением для борьбы с наземными целями. Ожидается, что будущие модификации Rooivalk также получат возможность использования вооружения «воздух-воздух».

2. AH-1Z Viper

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Продукт глубокой модификации легендарного вертолета Bell AH-1 Super Cobra. Модель получила лучшее оборудование, новые винты, а также обновленное вооружение. В наличии имеются даже ракеты Hellfire, способные поражать не только танки, но также бить и по кораблям противника. Ракеты Sidewinder позволяют бороться с воздушными целями на большом расстоянии.

3. Ми-24

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


По современным меркам Ми-24 не несет так много противотанкового вооружения, как другие ударные вертолеты. Зато у него есть два других важных достоинства. Во-первых, он все еще остается настоящей летающей крепостью. Во-вторых, Ми-24 остается одним из лучших вертолетов в мире, когда дело доходит до подавления пехоты.

4. Т-129

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Турецкая модификация итальянского вертолета А-129, которая была заточена для борьбы с бронетехникой противника. Помогает ей в этом противотанковый комплекс большой дальности UMTAS. Вертолет может нести большой и разносторонний набор ракет для борьбы как с наземными, так и с воздушными целями.

5. Z-10

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Китайский вертолет поднимается на 6.4 км, что является отличным результатом для этого вида боевых летательных машин. Он также использует мощный комплекс противотанкового вооружения с принципом действия «выстрелил – забыл». Также машина подходит для уничтожения воздушных целей.

6. Eurocopter Tiger

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Вертолет с использованием технологии «стелс». Его конструкция была продумана так, чтобы максимально снижать заметность машины на радарах. Любопытно, что вертолет главным образом используется для борьбы с воздушными целями противника. Он также имеет оборудование для более эффективного обнаружение ПВО.

7. Mi-28N «Havoc»

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Вертолет, который создавался для проведения операций преимущественно в ночное время. Помогает ему в этом разнообразное оборудование наблюдения, а также разностороннее вооружение. В комплекте имеются даже противоавиационные ракеты, что делает Mi-28N «Havoc» весьма грозным бойцом на поле боя, отмечают консультанты Novate.ru.

8. AH-64 Apache

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Один из лучших вертолетов в мире на протяжении многих лет. Вертолет несет солидный арсенал, в том числе ракеты Hellfire. Все это помогает справиться ему с широчайшим спектром боевых задач. Подходит для борьбы с любыми целями, в том числе танками и укреплениями противника. Имеет продвинутую систему РЛС, а также очень быстро летает.

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9. Ka-52

Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото


Вертолет, который ничем не уступает своему прямому конкуренту AH-64 Apache, а в чем-то даже превосходит его. Высокая скорость движения и возможность выполнять сложнейшие, по вертолетным меркам, маневры делают Ка-52 настоящим альфа-хищником. Последние модификации также стали получать противокорабельные ракеты.
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 Теги: вертолет, техника

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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