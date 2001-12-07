Раздел: Фоторепортажи
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Его снимки демонстрировались в Конгрессе США и стокгольмском парламенте.
Предлагаем вашему вниманию эффектные полярные пейзажи Ника Коббинга (Nick Cobbing), талантливого фотографа, режиссера, фотожурналиста из Англии, который в настоящее время проживает в Стокгольме, Швеция. Ник фокусируется на полярных, диких местах и научной фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Кроме журнала National Geographic он также работал с Geo (Германия), The Sunday Times и BBC. Его работы выставлялись и демонстрировались по всему миру в галереях и на фестивалях, а также для политиков в Конгрессе США и стокгольмском парламенте.
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Ник также работал гидом в Антарктиде в течение пяти сезонов.
Предлагаем вашему вниманию эффектные полярные пейзажи Ника Коббинга (Nick Cobbing), талантливого фотографа, режиссера, фотожурналиста из Англии, который в настоящее время проживает в Стокгольме, Швеция. Ник фокусируется на полярных, диких местах и научной фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Кроме журнала National Geographic он также работал с Geo (Германия), The Sunday Times и BBC. Его работы выставлялись и демонстрировались по всему миру в галереях и на фестивалях, а также для политиков в Конгрессе США и стокгольмском парламенте.
Читайте также: Семь самых странных десертов из разных стран. Фото
Ник также работал гидом в Антарктиде в течение пяти сезонов.
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