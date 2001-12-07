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Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото

Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото Его снимки демонстрировались в Конгрессе США и стокгольмском парламенте.

Предлагаем вашему вниманию эффектные полярные пейзажи Ника Коббинга (Nick Cobbing), талантливого фотографа, режиссера, фотожурналиста из Англии, который в настоящее время проживает в Стокгольме, Швеция. Ник фокусируется на полярных, диких местах и ​​научной фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Кроме журнала National Geographic он также работал с Geo (Германия), The Sunday Times и BBC. Его работы выставлялись и демонстрировались по всему миру в галереях и на фестивалях, а также для политиков в Конгрессе США и стокгольмском парламенте.

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Ник также работал гидом в Антарктиде в течение пяти сезонов.

Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
Полярные пейзажи от талантливого англичанина. Фото
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 Теги: пейзажи, англичанин

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Сегодня, 15:56 » Автор: Анна Мартынова
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