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Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото

Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. ФотоЗаряжаемся новогодним настроением.

Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами. Ведь праздники уже не за горами. А помогут нам в этом замечательный голландский художник Антон Пик и его забавные сказочные картины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию..

Если копнуть поглубже, то в душе каждого из нас обнаружится маленький ребенок, у которого еще осталась вера в чудеса. Неуловимая аура новогодних праздников, которую создают украшенная елка, разноцветные гирлянды, запах мандаринов, ненадолго способна возвратить нас в беззаботное детство, подарив ощущение счастья, радости, защищенности и тепла.

Антон Пик с раннего детства любил рисовать и обожал сказки. И пронес он эту любовь через всю свою жизнь. Скромный на вид и довольно молчаливый, он жил, погруженный в мир собственных фантазий, и окружающий его мир воспринимал, как сказку. «Мне нравится погружаться в предыдущие века»- сказал он как-то в одном из своих интервью.
Некоторые называли его голландским Андерсеном. Только, в отличие от Андерсена, свои волшебные истории он рисовал на бумаге красками и волшебной кистью, используя при этом неяркие, приглушенные тона. Любимыми временами года у этого художника были осень и зима.

Кажется, что это он сидит на крыше, рисуя сценки из жизни города, создавая на бумаге свой сказочный мир...
Давайте окунемся в атмосферу этого небольшого старинного городка, созданного фантазией талантливого художника, побродим по его многолюдным улочкам, посмотрим на городскую суету в преддверии волшебного праздника… Невозможно не очаровываться картинами Антона Пика.

Сюжеты его картин не отличаются безмятежностью и радужностью. Часто на них можно увидеть довольно скромно одетых горожан, а то и вовсе бедняков. Но при этом все его работы проникнуты лиричностью и доброй иронией. И от его картин веет чудом и волшебством...

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Все рисунки этого талантливого художника отличаются особым, уникальным стилем - потрясающим умением гармонично построить многофигурную композицию с тщательной прорисовкой огромного количества деталей. Каждая его картина - это маленький рассказ о жизни обитателей небольшого городка. Все их хочется подолгу рассматривать, при этом на многолюдных улочках можно разглядеть множество любопытных и неповторимых деталей.

Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
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 Теги: картины, Новый год

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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