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Голландец создает картины, наполненные новогодним настроением. Фото
Заряжаемся новогодним настроением.
Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами. Ведь праздники уже не за горами. А помогут нам в этом замечательный голландский художник Антон Пик и его забавные сказочные картины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию..
Если копнуть поглубже, то в душе каждого из нас обнаружится маленький ребенок, у которого еще осталась вера в чудеса. Неуловимая аура новогодних праздников, которую создают украшенная елка, разноцветные гирлянды, запах мандаринов, ненадолго способна возвратить нас в беззаботное детство, подарив ощущение счастья, радости, защищенности и тепла.
Антон Пик с раннего детства любил рисовать и обожал сказки. И пронес он эту любовь через всю свою жизнь. Скромный на вид и довольно молчаливый, он жил, погруженный в мир собственных фантазий, и окружающий его мир воспринимал, как сказку. «Мне нравится погружаться в предыдущие века»- сказал он как-то в одном из своих интервью.
Некоторые называли его голландским Андерсеном. Только, в отличие от Андерсена, свои волшебные истории он рисовал на бумаге красками и волшебной кистью, используя при этом неяркие, приглушенные тона. Любимыми временами года у этого художника были осень и зима.
Кажется, что это он сидит на крыше, рисуя сценки из жизни города, создавая на бумаге свой сказочный мир...
Давайте окунемся в атмосферу этого небольшого старинного городка, созданного фантазией талантливого художника, побродим по его многолюдным улочкам, посмотрим на городскую суету в преддверии волшебного праздника… Невозможно не очаровываться картинами Антона Пика.
Сюжеты его картин не отличаются безмятежностью и радужностью. Часто на них можно увидеть довольно скромно одетых горожан, а то и вовсе бедняков. Но при этом все его работы проникнуты лиричностью и доброй иронией. И от его картин веет чудом и волшебством...
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Все рисунки этого талантливого художника отличаются особым, уникальным стилем - потрясающим умением гармонично построить многофигурную композицию с тщательной прорисовкой огромного количества деталей. Каждая его картина - это маленький рассказ о жизни обитателей небольшого городка. Все их хочется подолгу рассматривать, при этом на многолюдных улочках можно разглядеть множество любопытных и неповторимых деталей.
Предвкушение новогодних праздников, которое в детстве всегда возникало само по себе, со временем у многих из нас притупляется. И если предновогоднее настроение никак к вам не приходит, то давайте попробуем создать его себе сами. Ведь праздники уже не за горами. А помогут нам в этом замечательный голландский художник Антон Пик и его забавные сказочные картины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию..
Если копнуть поглубже, то в душе каждого из нас обнаружится маленький ребенок, у которого еще осталась вера в чудеса. Неуловимая аура новогодних праздников, которую создают украшенная елка, разноцветные гирлянды, запах мандаринов, ненадолго способна возвратить нас в беззаботное детство, подарив ощущение счастья, радости, защищенности и тепла.
Антон Пик с раннего детства любил рисовать и обожал сказки. И пронес он эту любовь через всю свою жизнь. Скромный на вид и довольно молчаливый, он жил, погруженный в мир собственных фантазий, и окружающий его мир воспринимал, как сказку. «Мне нравится погружаться в предыдущие века»- сказал он как-то в одном из своих интервью.
Некоторые называли его голландским Андерсеном. Только, в отличие от Андерсена, свои волшебные истории он рисовал на бумаге красками и волшебной кистью, используя при этом неяркие, приглушенные тона. Любимыми временами года у этого художника были осень и зима.
Кажется, что это он сидит на крыше, рисуя сценки из жизни города, создавая на бумаге свой сказочный мир...
Давайте окунемся в атмосферу этого небольшого старинного городка, созданного фантазией талантливого художника, побродим по его многолюдным улочкам, посмотрим на городскую суету в преддверии волшебного праздника… Невозможно не очаровываться картинами Антона Пика.
Сюжеты его картин не отличаются безмятежностью и радужностью. Часто на них можно увидеть довольно скромно одетых горожан, а то и вовсе бедняков. Но при этом все его работы проникнуты лиричностью и доброй иронией. И от его картин веет чудом и волшебством...
Читайте также: Художник создает красочные акварели, наполненные эмоциями. Фото
Все рисунки этого талантливого художника отличаются особым, уникальным стилем - потрясающим умением гармонично построить многофигурную композицию с тщательной прорисовкой огромного количества деталей. Каждая его картина - это маленький рассказ о жизни обитателей небольшого городка. Все их хочется подолгу рассматривать, при этом на многолюдных улочках можно разглядеть множество любопытных и неповторимых деталей.
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