Раздел: Фоторепортажи
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
По этим мостам пройдут миллионы человек.
С 15 января 2019 до 4 марта в Индии пройдет крупнейшее в мире религиозное событие - Праздник кувшина (Ку́мбха Ме́ла) - обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма. Около 100 миллионов! человек придут к месту слияния трех рек (Ганга, Ямуны и легендарной Сарасвати) у города Аллахабад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Как им туда добраться? По понтонным мостам!
Понтоном называют металлическое плавсредство без бортов и возможностью скрепления между собою. Они обычно используется для наведения переправ. Изредка используется для транспортировки грузов в условиях рек.
Достоинством понтонных мостов является их транспортабельность (как по воде, так и по суше в разобранном состоянии), быстрота монтажа. К недостаткам относятся создание проблем для судоходства, малая несущая способность, зависимость от ветра, волн и уровня воды.
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При неправильной эксплуатации понтонные мосты могут «уплыть», как это было в 2005 году в городе Новокузнецке с мостом через реку Кондому. Поэтому понтоны привязывают.
С 15 января 2019 до 4 марта в Индии пройдет крупнейшее в мире религиозное событие - Праздник кувшина (Ку́мбха Ме́ла) - обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма. Около 100 миллионов! человек придут к месту слияния трех рек (Ганга, Ямуны и легендарной Сарасвати) у города Аллахабад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Как им туда добраться? По понтонным мостам!
Понтоном называют металлическое плавсредство без бортов и возможностью скрепления между собою. Они обычно используется для наведения переправ. Изредка используется для транспортировки грузов в условиях рек.
Достоинством понтонных мостов является их транспортабельность (как по воде, так и по суше в разобранном состоянии), быстрота монтажа. К недостаткам относятся создание проблем для судоходства, малая несущая способность, зависимость от ветра, волн и уровня воды.
Читайте также: Девять лучших в мире ударных вертолетов. Фото
При неправильной эксплуатации понтонные мосты могут «уплыть», как это было в 2005 году в городе Новокузнецке с мостом через реку Кондому. Поэтому понтоны привязывают.
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