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Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото

Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото По этим мостам пройдут миллионы человек.

С 15 января 2019 до 4 марта в Индии пройдет крупнейшее в мире религиозное событие - Праздник кувшина (Ку́мбха Ме́ла) - обряды массового паломничества индусов к святыням индуизма. Около 100 миллионов! человек придут к месту слияния трех рек (Ганга, Ямуны и легендарной Сарасвати) у города Аллахабад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Как им туда добраться? По понтонным мостам!

Понтоном называют металлическое плавсредство без бортов и возможностью скрепления между собою. Они обычно используется для наведения переправ. Изредка используется для транспортировки грузов в условиях рек.

Достоинством понтонных мостов является их транспортабельность (как по воде, так и по суше в разобранном состоянии), быстрота монтажа. К недостаткам относятся создание проблем для судоходства, малая несущая способность, зависимость от ветра, волн и уровня воды.

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При неправильной эксплуатации понтонные мосты могут «уплыть», как это было в 2005 году в городе Новокузнецке с мостом через реку Кондому. Поэтому понтоны привязывают.

Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
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 Теги: Индия, мосты

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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