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Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото

Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото За элитное жилье собираются выручить почти 2 млн. долларов.

Родители герцогини Кембриджской Кейт и Пиппы Миддлтон продают квартиру, в которой дочери жили до замужества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Это трехэтажная квартира в Челси, в которой три спальни, две ванные комнаты и гостиная.

На третьем этаже - ванная комната с видом на город. Окна квартиры выходят и на восток, и на запад, что делает дом светлым.

Майкл и Кэрол Миддлтон купили это жилье в 2002 году почти за миллион долларов, а сейчас хотят за него 1,95 миллиона.

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Почему Миддлтоны продают квартиру, не сообщается. Возможно, потому что дочери уже давно живут с мужьями и детьми: Кейт - в Кенсингтонском дворце, а Пиппа - в особняке мужа за 30 миллионов долларов.

Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
Бывшая квартира Кейт Миддлтон, выставленная на продажу. Фото
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 Теги: Кейт Миддлтон, квартира

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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