» » Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото Такие сходства невозможно не заметить.

Как говорил герой Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив», «время - это плоский круг». Ирония в том, что в этот момент он повторил слова Фридриха Ницше, сказанные более века назад. Точно так же дела обстоят и с мировой культурой, в которой постоянно встречаются одни и те же типажи, позы и ситуации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Чтобы показать сходство между фотографиями звезд желтой прессы и классическими картинами, трое анонимных британцев завели в твиттере аккаунт «История искусства в таблоидах». В описании страницы сказано: «Потому что на каждую фотку провала Линдси Лохан найдется отсылка в виде молящейся скульптуры Бернини».

Идея аккаунта появилась благодаря удивительному сходству пьяной Линдси Лохан со святой Терезой в исполнении скульптора XVII века Джованни Лоренцо Бернини.

Бритни Спирс в очереди в кафе Del Taco, 2007 год / «Давид с головой Голиафа», Караваджо, 1607 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Ники Минаж обнимает плачущего поклонника на концерте, 2015 год / Сассоферрато (Джованни Баттиста Сальви), «Мадонна с младенцем», 1763-1798.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


«Экстаз святой Терезы», мраморная статуя Джованни Лоренцо Бернини в церкви Санта-Мария-делла-Виттория в Риме, 1647-1652 / Мэг Райан в роли Салли Олбрайт в фильме «Когда Гарри встретил Салли», 1989 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь Хэллоуина, 1995 год / Адольф Вильям Бугро, «Данте и Вергилий в аду», 1850 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Альфонс-Этьен Дине, «Девочка с вуалью», 1901 год / Мадхури Дикшит в фильме «Девдас», 2002 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Грейс Джонс на своем 30-летии кормит Дивайн тортом. Клуб LaFarfelle Disco, Нью-Йорк, 1978 год / Микеланджело, «Сотворение Адама», 1510 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст в монастырском комплексе Гегард, Армения / Пьер Миньяр, «Мадонна с виноградом», 1640 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Соланж Ноулз с сыном Даниэлем и гостями на своей свадьбе с Аланом Фергюсоном, 2014 год / Линетт Йиадом-Бокай, «Часы позади», 2011 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Бьянка Джаггер и Стерлинг Сэйнт Жак танцуют в «Студии 54», 1978 год / Уильям Джонсон, «Джиттербаги» (любители свинговой музыки), 1941-1942 годы.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Фрагмент картины Караваджо «Юдифь и Олоферн», 1599 год / Гвендолин Кристи (Бриенна в сериале «Игра престолов»), 2010-е годы.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


A$AP Rocky в костюме Gucci во время съемки для Vanity Fair, 2016 год / Кьянде Уайли, «Морфей», 2008 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Китагава Утамаро, «Парикмахер», 1797-1798 годы / кадр из реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», 2017 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Гарри Стайлз на съемках фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк», 2017 год / Эгон Шиле, «Автопортрет с физалисом», 1912 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото


Читайте также: Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото

Линдси Лохан на перекуре, Лос-Анджелес, 2016 год / фрагмент картины Доменико Тинторетто «Кающаяся Магдалина», 1598 год.

Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: искусство, поп-культура, совпадения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     113
     0

Похожие новости по теме

Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото

По этим мостам пройдут миллионы человек.

Темная сторона человечества в жутких работах скандального скульптора. Фото Темная сторона человечества в жутких работах скандального скульптора. Фото

На работы Кукси сильно повлияло творчество итальянских мастеров эпохи Возрождения.

Актрисы, которые пожертвовали красотой ради роли в фильме. Фото Актрисы, которые пожертвовали красотой ради роли в фильме. Фото

Чем грандиознее и сложнее роль, тем выше ставки, и тем ближе сияние Оскара.

Парикмахер создает настоящие картины на головах своих клиентов. Фото Парикмахер создает настоящие картины на головах своих клиентов. Фото

Такого вы еще не видели.

Самые страшные картины известных художников. Фото Самые страшные картины известных художников. Фото

Иногда произведения искусства бывают очень жуткими.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх