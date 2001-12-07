Раздел: Фоторепортажи
Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото
Такие сходства невозможно не заметить.
Как говорил герой Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив», «время - это плоский круг». Ирония в том, что в этот момент он повторил слова Фридриха Ницше, сказанные более века назад. Точно так же дела обстоят и с мировой культурой, в которой постоянно встречаются одни и те же типажи, позы и ситуации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Чтобы показать сходство между фотографиями звезд желтой прессы и классическими картинами, трое анонимных британцев завели в твиттере аккаунт «История искусства в таблоидах». В описании страницы сказано: «Потому что на каждую фотку провала Линдси Лохан найдется отсылка в виде молящейся скульптуры Бернини».
Идея аккаунта появилась благодаря удивительному сходству пьяной Линдси Лохан со святой Терезой в исполнении скульптора XVII века Джованни Лоренцо Бернини.
Бритни Спирс в очереди в кафе Del Taco, 2007 год / «Давид с головой Голиафа», Караваджо, 1607 год.
Ники Минаж обнимает плачущего поклонника на концерте, 2015 год / Сассоферрато (Джованни Баттиста Сальви), «Мадонна с младенцем», 1763-1798.
«Экстаз святой Терезы», мраморная статуя Джованни Лоренцо Бернини в церкви Санта-Мария-делла-Виттория в Риме, 1647-1652 / Мэг Райан в роли Салли Олбрайт в фильме «Когда Гарри встретил Салли», 1989 год.
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь Хэллоуина, 1995 год / Адольф Вильям Бугро, «Данте и Вергилий в аду», 1850 год.
Альфонс-Этьен Дине, «Девочка с вуалью», 1901 год / Мадхури Дикшит в фильме «Девдас», 2002 год.
Грейс Джонс на своем 30-летии кормит Дивайн тортом. Клуб LaFarfelle Disco, Нью-Йорк, 1978 год / Микеланджело, «Сотворение Адама», 1510 год.
Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст в монастырском комплексе Гегард, Армения / Пьер Миньяр, «Мадонна с виноградом», 1640 год.
Соланж Ноулз с сыном Даниэлем и гостями на своей свадьбе с Аланом Фергюсоном, 2014 год / Линетт Йиадом-Бокай, «Часы позади», 2011 год.
Бьянка Джаггер и Стерлинг Сэйнт Жак танцуют в «Студии 54», 1978 год / Уильям Джонсон, «Джиттербаги» (любители свинговой музыки), 1941-1942 годы.
Фрагмент картины Караваджо «Юдифь и Олоферн», 1599 год / Гвендолин Кристи (Бриенна в сериале «Игра престолов»), 2010-е годы.
A$AP Rocky в костюме Gucci во время съемки для Vanity Fair, 2016 год / Кьянде Уайли, «Морфей», 2008 год.
Китагава Утамаро, «Парикмахер», 1797-1798 годы / кадр из реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», 2017 год.
Гарри Стайлз на съемках фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк», 2017 год / Эгон Шиле, «Автопортрет с физалисом», 1912 год.
Читайте также: Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Линдси Лохан на перекуре, Лос-Анджелес, 2016 год / фрагмент картины Доменико Тинторетто «Кающаяся Магдалина», 1598 год.
Как говорил герой Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив», «время - это плоский круг». Ирония в том, что в этот момент он повторил слова Фридриха Ницше, сказанные более века назад. Точно так же дела обстоят и с мировой культурой, в которой постоянно встречаются одни и те же типажи, позы и ситуации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Чтобы показать сходство между фотографиями звезд желтой прессы и классическими картинами, трое анонимных британцев завели в твиттере аккаунт «История искусства в таблоидах». В описании страницы сказано: «Потому что на каждую фотку провала Линдси Лохан найдется отсылка в виде молящейся скульптуры Бернини».
Идея аккаунта появилась благодаря удивительному сходству пьяной Линдси Лохан со святой Терезой в исполнении скульптора XVII века Джованни Лоренцо Бернини.
Бритни Спирс в очереди в кафе Del Taco, 2007 год / «Давид с головой Голиафа», Караваджо, 1607 год.
Ники Минаж обнимает плачущего поклонника на концерте, 2015 год / Сассоферрато (Джованни Баттиста Сальви), «Мадонна с младенцем», 1763-1798.
«Экстаз святой Терезы», мраморная статуя Джованни Лоренцо Бернини в церкви Санта-Мария-делла-Виттория в Риме, 1647-1652 / Мэг Райан в роли Салли Олбрайт в фильме «Когда Гарри встретил Салли», 1989 год.
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл на вечеринке в честь Хэллоуина, 1995 год / Адольф Вильям Бугро, «Данте и Вергилий в аду», 1850 год.
Альфонс-Этьен Дине, «Девочка с вуалью», 1901 год / Мадхури Дикшит в фильме «Девдас», 2002 год.
Грейс Джонс на своем 30-летии кормит Дивайн тортом. Клуб LaFarfelle Disco, Нью-Йорк, 1978 год / Микеланджело, «Сотворение Адама», 1510 год.
Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст в монастырском комплексе Гегард, Армения / Пьер Миньяр, «Мадонна с виноградом», 1640 год.
Соланж Ноулз с сыном Даниэлем и гостями на своей свадьбе с Аланом Фергюсоном, 2014 год / Линетт Йиадом-Бокай, «Часы позади», 2011 год.
Бьянка Джаггер и Стерлинг Сэйнт Жак танцуют в «Студии 54», 1978 год / Уильям Джонсон, «Джиттербаги» (любители свинговой музыки), 1941-1942 годы.
Фрагмент картины Караваджо «Юдифь и Олоферн», 1599 год / Гвендолин Кристи (Бриенна в сериале «Игра престолов»), 2010-е годы.
A$AP Rocky в костюме Gucci во время съемки для Vanity Fair, 2016 год / Кьянде Уайли, «Морфей», 2008 год.
Китагава Утамаро, «Парикмахер», 1797-1798 годы / кадр из реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты», 2017 год.
Гарри Стайлз на съемках фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк», 2017 год / Эгон Шиле, «Автопортрет с физалисом», 1912 год.
Читайте также: Строительство необычных плавучих мостов в Индии. Фото
Линдси Лохан на перекуре, Лос-Анджелес, 2016 год / фрагмент картины Доменико Тинторетто «Кающаяся Магдалина», 1598 год.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
113
0
Также советуем посмотреть
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
- В ГБР направлено более 300 уголовных дел по факту совершения военных
- Проблемы русских богачей в Лондоне высмеяли новой карикатурой
- Укравтодор объявил о втором уровне угрозы на дорогах
- Минздрав заявляет о захвате медуниверситета в Одессе
- Члены путинской ОПГ будут наказаны
- В Сети высмеяли очередную байку «ДНР» об украинцах-карателях
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
Оставьте свой комментарий