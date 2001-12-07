Раздел: Фоторепортажи
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Это уже 44-й конкурс микрофотографии от Nikon.
Nikon назвала фотографии, победившие в конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition 2018. Первое место (на заглавном фото) занял снимок фасеточного глаза долгоносика Metapocyrtus subquadrulfier, с зелеными чешуйками вокруг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Крохотный жук достигает в длину всего 11 мм. Для создания этого снимка фотографу Юсефу Аль-Хабши (Yousef Al Habshi) из ОАЭ потребовалось 128 микрофотографий.
“Самым сложным было показать черное тело жука на черном фоне, не пересветлив кожу и чешуйки”, - рассказывает он. - “Из-за разных цветов и линий в глазах мне казалось, что я снимаю коллекцию драгоценностей.
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Не все люди ценят маленьких животных, особенно насекомых. Но микрофотография открывает нам новый и прекрасный мир, которого мы прежде не видели. Это как увидеть то, что скрыто на дне океана”.
Nikon назвала фотографии, победившие в конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition 2018. Первое место (на заглавном фото) занял снимок фасеточного глаза долгоносика Metapocyrtus subquadrulfier, с зелеными чешуйками вокруг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Крохотный жук достигает в длину всего 11 мм. Для создания этого снимка фотографу Юсефу Аль-Хабши (Yousef Al Habshi) из ОАЭ потребовалось 128 микрофотографий.
“Самым сложным было показать черное тело жука на черном фоне, не пересветлив кожу и чешуйки”, - рассказывает он. - “Из-за разных цветов и линий в глазах мне казалось, что я снимаю коллекцию драгоценностей.
Читайте также: Забавные совпадения: классическое искусство в поп-культуре. Фото
Не все люди ценят маленьких животных, особенно насекомых. Но микрофотография открывает нам новый и прекрасный мир, которого мы прежде не видели. Это как увидеть то, что скрыто на дне океана”.
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