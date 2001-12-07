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Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото

Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото Это уже 44-й конкурс микрофотографии от Nikon.

Nikon назвала фотографии, победившие в конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition 2018. Первое место (на заглавном фото) занял снимок фасеточного глаза долгоносика Metapocyrtus subquadrulfier, с зелеными чешуйками вокруг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Крохотный жук достигает в длину всего 11 мм. Для создания этого снимка фотографу Юсефу Аль-Хабши (Yousef Al Habshi) из ОАЭ потребовалось 128 микрофотографий.

“Самым сложным было показать черное тело жука на черном фоне, не пересветлив кожу и чешуйки”, - рассказывает он. - “Из-за разных цветов и линий в глазах мне казалось, что я снимаю коллекцию драгоценностей.

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Не все люди ценят маленьких животных, особенно насекомых. Но микрофотография открывает нам новый и прекрасный мир, которого мы прежде не видели. Это как увидеть то, что скрыто на дне океана”.

Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
Снимки микромира, завоевавшие престижную премию. Фото
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 Теги: микромир, фото

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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