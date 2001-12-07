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Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото

Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото Эти буддисты уделяют очень много времени занятиям кунг-фу.

В 70-е годы боевое искусство кунг-фу стало феноменом в западной поп-культуре благодаря одноименному культовому сериалу. Главный герой сериала, беглый монах из монастыря Шаолинь, оказывается в западном мире. С тех пор кунг-фу и Шаолинь ассоциируются с медиаиконой воина-монаха с выдающимися способностями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но для буддистов Шаолинь остается колыбелью одной из наиболее значимых форм религии, называемой чань. Чань - дисциплина, которая ценит духовное самосовершенствование через медитацию с молитвами и обрядами.

Основана в V веке нашей эры индийским монахом Бодхидхармой. Базируется на принципах созерцания и боевых искусствах, присутствует в повседневной жизни монахов и рассматривается как средство от физической слабости и лени.

Несмотря на превратности истории, монашеские традиции сохранились до Культурной революции Мао, когда храм Шаолинь был официально закрыт. Но формальная организация осталась нетронутой, и в восьмидесятые годы храм был вновь открыт как центр обучения и туристическая достопримечательность.

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Изучающие каратэ, дзюдо и тай-бокс часто отказываются признавать кунг-фу как боевое искусство из-за его театральности и упора на проверку собственного сопротивления, а не соперника. В некотором смысле это правда. Обучение в кунг-фу в основном проводится без оппонента, так как он никогда не должен быть убит, а поэтические названия приемов и движений намекают, что это больше медитация, чем сражение.

Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
Жесткие тренировки шаолиньских монахов. Фото
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 Теги: Шаолинь, монахи

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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