Раздел: Фоторепортажи
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Эти снимки завораживают с первого взгляда.
Польский фотограф Катаржина Залужна (Katarzyna Zaluzna) создает удивительно мягкие картинки, посвященные дачным денькам в августе, с грибами, бабочками, паучками и теплым солнцем. Очень красивые фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Лучшие наряды звезд на The Fashion Awards 2018. Фото
Польский фотограф Катаржина Залужна (Katarzyna Zaluzna) создает удивительно мягкие картинки, посвященные дачным денькам в августе, с грибами, бабочками, паучками и теплым солнцем. Очень красивые фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Читайте также: Лучшие наряды звезд на The Fashion Awards 2018. Фото
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