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Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото

Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. ФотоЭти снимки завораживают с первого взгляда.

Польский фотограф Катаржина Залужна (Katarzyna Zaluzna) создает удивительно мягкие картинки, посвященные дачным денькам в августе, с грибами, бабочками, паучками и теплым солнцем. Очень красивые фотографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

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Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
Лесные обитатели в макроснимках талантливого поляка. Фото
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 Теги: лес, поляк

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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