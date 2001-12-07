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Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото

Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. ФотоЭто очень кропотливая работа.

В течение 40 лет польский мастер За последние Януш Урбанский создавал копии вещей, объектов, известных мест из двух очень простых материалов - спичек и клея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Януш Урбанский имеет единственную в своем роде шахматную доску и гитару, на которых никогда не играет, и лодку, которая не может плавать. Всё потому, что они сделаны из десятков тысяч обыкновенных спичек.

«Это занятие отнимает у меня 10-12 часов ежедневно. После того, как начинаю работу, это так затягивает, что бросить невозможно, пока не увидишь конечный результат».

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По расчетам мастера, за всю свою 40-летнюю деятельность он израсходовал на скульптуры около 11 миллионов спичек.

Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
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 Теги: поляк, скульптуры

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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