Раздел: Фоторепортажи
Поляк создает из обычных спичек масштабные скульптуры. Фото
Это очень кропотливая работа.
В течение 40 лет польский мастер За последние Януш Урбанский создавал копии вещей, объектов, известных мест из двух очень простых материалов - спичек и клея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Януш Урбанский имеет единственную в своем роде шахматную доску и гитару, на которых никогда не играет, и лодку, которая не может плавать. Всё потому, что они сделаны из десятков тысяч обыкновенных спичек.
«Это занятие отнимает у меня 10-12 часов ежедневно. После того, как начинаю работу, это так затягивает, что бросить невозможно, пока не увидишь конечный результат».
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По расчетам мастера, за всю свою 40-летнюю деятельность он израсходовал на скульптуры около 11 миллионов спичек.
В течение 40 лет польский мастер За последние Януш Урбанский создавал копии вещей, объектов, известных мест из двух очень простых материалов - спичек и клея, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Януш Урбанский имеет единственную в своем роде шахматную доску и гитару, на которых никогда не играет, и лодку, которая не может плавать. Всё потому, что они сделаны из десятков тысяч обыкновенных спичек.
«Это занятие отнимает у меня 10-12 часов ежедневно. После того, как начинаю работу, это так затягивает, что бросить невозможно, пока не увидишь конечный результат».
Читайте также: Офисные работники в редких снимках прошлого века. Фото
По расчетам мастера, за всю свою 40-летнюю деятельность он израсходовал на скульптуры около 11 миллионов спичек.
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