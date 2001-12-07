Раздел: Фоторепортажи
Знаменитости, ставшие мамами совсем в юном возрасте. Фото
Это не помешало им добиться успеха.
Принц садится на белого коня и уезжает, а ты остаёшься одна с младенцем. В такой ситуации любая окажется на грани отчаяния, но все можно преодолеть. В таком положении когда-то были и героини нашей подборки - звёзды, которые рано стали мамами, но справились с трудностями и добились успеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Соланж Ноулз
32 года
«Когда к 21 году успеваешь родить ребёнка, выйти замуж и развестись, это многому учит», - так говорит о своей жизни Соланж Пиаже Ноулз.
Младшая сестра Бейонсе не так известна, но у них прекрасные отношения, а их дети очень дружны. Сыну Соланж сейчас 13 лет. Джулс Джей Смит появился на свет, когда его маме было 18 лет. Она вышла замуж за футболиста Дэниэла Смита и переехала в небольшой городок Москоу в Айдахо. Жизнь там оказалась далека от идеала: «картофельный штат» не давал шансов на успех, бессонные ночи у кроватки ребёнка отнимали силы, а учёба Дэниэла не оставляла времени на себя. Брак распался через три года, и Соланж с сыном уехала.
Забота о Джулсе всегда стояла на первом месте, но и работу девушка не бросила. Через год после развода вышел альбом Sol-Angel and the Hadley St. Dreams c песней 6 O’Clock Blues, посвящённой сыну. Карьера Ноулз-младшей вышла на новый виток, и она вошла в ТОП-100 самых успешных танцевальных артистов в истории по версии Billboard.
Соланж не раз говорила, что сын - её друг и самое большое благословение. Испытания закалили Соланж, и на любую бестактность она отвечает со спокойной мудростью: «Можете судить моего мальчика, но дома он получает столько любви и заботы, что ваши слова ничего не стоят».
Слава
38 лет
Настя Сланевская стала звездой случайно. В 2002 году девушку в караоке заметил режиссёр Сергей Кальварский. Так Анастасия превратилась в певицу Славу. К 2004 году её знала вся стран. Сейчас Слава - автор пяти музыкальных альбомов, двадцати клипов и обладательница «Золотого граммофона», но всего этого могло бы не быть.
В 17 лет Анастасия Сланевская забеременела. Отец ребенка - дочки Александры - Константин Морозов занимался бизнесом, но у них со Славой были разные взгляды на жизнь. Вскоре после рождения Саши в 1999 году пара распалась, но Слава сделала всё возможное, чтобы её ребёнок ни в чём не нуждался.
Сейчас у Анастасии уже двое детей: старшая Александра и младшая Антонина, которая родилась в 2011 году от бизнесмена Анатолия Данилицкого. У юной Саши уже есть серьезные отношения, но Слава не боится, что дочь повторит ее судьбу. Певица уверена, что будет отличной бабушкой.
Анжелика Агурбаш
48 лет
Судьба Лики Ялинской несколько раз делала крутой поворот. В 14 лет она снялась в главной роли в фильме «Экзамен для директора» и поступила в институт, чтобы стать актрисой, но встретила Игоря Линёва.
В 18 лет Лика родила дочь, но брак продлился недолго. Молодой маме пришлось справляться с проблемами самой, и у неё получилось. Когда дочке Даше был всего месяц, Лика заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Белоруссия» и отправилась в первый гастрольный тур, после которого её пригласили в ансамбль «Верасы».
Сольную карьеру девушка начала уже с двумя детьми: она родила сына Никиту от спортсмена Валерия Бизюка, с которым встречалась 6 лет. Лика работала и воспитывала детей - переживать разрыв было некогда.
В 2001 году судьба снова сделала вираж. Ялинская встретила Николая Агурбаша, вышла замуж и взяла его фамилию, через три года родила сына Анастаса. В 2012 году Анжелика и Николай Агурбаш развелись.
Старшая дочь Даша пошла по стопам матери и выбрала шоу-бизнес. Сначала девушка пела с Тимати, а теперь у неё собственная группа.
Лера Кудрявцева
47 лет
Жану Ленюку 28 лет. Сложно поверить, что у Леры такой взрослый сын, но это так. Телеведущая родила в 18 лет, когда её карьера на телевидении только начиналась. Отец Жана - барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк, первый муж Леры, с которым она развелась из-за постоянных измен ещё до родов. Своё имя Жан получил в честь актера Жана Клода Ван Дамма, от которого фанатела Кудрявцева.
Жан предпочитает оставаться в тени и не эксплуатировать мамину славу, и Кудрявцева поддерживает выбор сына.
С 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, а совсем недавно супруги стали родителями малышки Марии.
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Джейми Линн Спирс
27 лет
Младшая сестра Бритни Спирс, актриса молодёжных сериалов Джейми Линн забеременела в 16 лет и решила оставить ребенка. В 17 лет Джейми Линн стала мамой и вышла замуж за своего 18-летнего бойфренда Кейси. Оба были слишком молоды, и семейная жизнь не сложилась. Детство и карьера были закончены, брак разрушен, но на кону было будущее малышки Мэдди. Джейми помогали родные, и она начала жизнь с чистого листа.
В 2011 году молодая мама вышла замуж за бизнесмена Джейми Уотсона и впервые исполнила на публике собственные песни. Через два года выпустила первый сингл, а ещё через год - дебютный альбом The Journey, который вышел незадолго до дня рождения дочери.
У отчима прекрасные отношения с Мэдди, а в начале 2018 года Спирс стала мамой второго ребенка - малышки Ивей.
Принц садится на белого коня и уезжает, а ты остаёшься одна с младенцем. В такой ситуации любая окажется на грани отчаяния, но все можно преодолеть. В таком положении когда-то были и героини нашей подборки - звёзды, которые рано стали мамами, но справились с трудностями и добились успеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Соланж Ноулз
32 года
«Когда к 21 году успеваешь родить ребёнка, выйти замуж и развестись, это многому учит», - так говорит о своей жизни Соланж Пиаже Ноулз.
Младшая сестра Бейонсе не так известна, но у них прекрасные отношения, а их дети очень дружны. Сыну Соланж сейчас 13 лет. Джулс Джей Смит появился на свет, когда его маме было 18 лет. Она вышла замуж за футболиста Дэниэла Смита и переехала в небольшой городок Москоу в Айдахо. Жизнь там оказалась далека от идеала: «картофельный штат» не давал шансов на успех, бессонные ночи у кроватки ребёнка отнимали силы, а учёба Дэниэла не оставляла времени на себя. Брак распался через три года, и Соланж с сыном уехала.
Забота о Джулсе всегда стояла на первом месте, но и работу девушка не бросила. Через год после развода вышел альбом Sol-Angel and the Hadley St. Dreams c песней 6 O’Clock Blues, посвящённой сыну. Карьера Ноулз-младшей вышла на новый виток, и она вошла в ТОП-100 самых успешных танцевальных артистов в истории по версии Billboard.
Соланж не раз говорила, что сын - её друг и самое большое благословение. Испытания закалили Соланж, и на любую бестактность она отвечает со спокойной мудростью: «Можете судить моего мальчика, но дома он получает столько любви и заботы, что ваши слова ничего не стоят».
Слава
38 лет
Настя Сланевская стала звездой случайно. В 2002 году девушку в караоке заметил режиссёр Сергей Кальварский. Так Анастасия превратилась в певицу Славу. К 2004 году её знала вся стран. Сейчас Слава - автор пяти музыкальных альбомов, двадцати клипов и обладательница «Золотого граммофона», но всего этого могло бы не быть.
В 17 лет Анастасия Сланевская забеременела. Отец ребенка - дочки Александры - Константин Морозов занимался бизнесом, но у них со Славой были разные взгляды на жизнь. Вскоре после рождения Саши в 1999 году пара распалась, но Слава сделала всё возможное, чтобы её ребёнок ни в чём не нуждался.
Сейчас у Анастасии уже двое детей: старшая Александра и младшая Антонина, которая родилась в 2011 году от бизнесмена Анатолия Данилицкого. У юной Саши уже есть серьезные отношения, но Слава не боится, что дочь повторит ее судьбу. Певица уверена, что будет отличной бабушкой.
Анжелика Агурбаш
48 лет
Судьба Лики Ялинской несколько раз делала крутой поворот. В 14 лет она снялась в главной роли в фильме «Экзамен для директора» и поступила в институт, чтобы стать актрисой, но встретила Игоря Линёва.
В 18 лет Лика родила дочь, но брак продлился недолго. Молодой маме пришлось справляться с проблемами самой, и у неё получилось. Когда дочке Даше был всего месяц, Лика заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Белоруссия» и отправилась в первый гастрольный тур, после которого её пригласили в ансамбль «Верасы».
Сольную карьеру девушка начала уже с двумя детьми: она родила сына Никиту от спортсмена Валерия Бизюка, с которым встречалась 6 лет. Лика работала и воспитывала детей - переживать разрыв было некогда.
В 2001 году судьба снова сделала вираж. Ялинская встретила Николая Агурбаша, вышла замуж и взяла его фамилию, через три года родила сына Анастаса. В 2012 году Анжелика и Николай Агурбаш развелись.
Старшая дочь Даша пошла по стопам матери и выбрала шоу-бизнес. Сначала девушка пела с Тимати, а теперь у неё собственная группа.
Лера Кудрявцева
47 лет
Жану Ленюку 28 лет. Сложно поверить, что у Леры такой взрослый сын, но это так. Телеведущая родила в 18 лет, когда её карьера на телевидении только начиналась. Отец Жана - барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк, первый муж Леры, с которым она развелась из-за постоянных измен ещё до родов. Своё имя Жан получил в честь актера Жана Клода Ван Дамма, от которого фанатела Кудрявцева.
Жан предпочитает оставаться в тени и не эксплуатировать мамину славу, и Кудрявцева поддерживает выбор сына.
С 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, а совсем недавно супруги стали родителями малышки Марии.
Читайте также: Офисные работники в редких снимках прошлого века. Фото
Джейми Линн Спирс
27 лет
Младшая сестра Бритни Спирс, актриса молодёжных сериалов Джейми Линн забеременела в 16 лет и решила оставить ребенка. В 17 лет Джейми Линн стала мамой и вышла замуж за своего 18-летнего бойфренда Кейси. Оба были слишком молоды, и семейная жизнь не сложилась. Детство и карьера были закончены, брак разрушен, но на кону было будущее малышки Мэдди. Джейми помогали родные, и она начала жизнь с чистого листа.
В 2011 году молодая мама вышла замуж за бизнесмена Джейми Уотсона и впервые исполнила на публике собственные песни. Через два года выпустила первый сингл, а ещё через год - дебютный альбом The Journey, который вышел незадолго до дня рождения дочери.
У отчима прекрасные отношения с Мэдди, а в начале 2018 года Спирс стала мамой второго ребенка - малышки Ивей.
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