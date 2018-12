Знаменитости, ставшие мамами совсем в юном возрасте. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Принц садится на белого коня и уезжает, а ты остаёшься одна с младенцем. В такой ситуации любая окажется на грани отчаяния, но все можно преодолеть. В таком положении когда-то были и героини нашей подборки - звёзды, которые рано стали мамами, но справились с трудностями и добились успеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер «Когда к 21 году успеваешь родить ребёнка, выйти замуж и развестись, это многому учит», - так говорит о своей жизни Соланж Пиаже Ноулз.Младшая сестра Бейонсе не так известна, но у них прекрасные отношения, а их дети очень дружны. Сыну Соланж сейчас 13 лет. Джулс Джей Смит появился на свет, когда его маме было 18 лет. Она вышла замуж за футболиста Дэниэла Смита и переехала в небольшой городок Москоу в Айдахо. Жизнь там оказалась далека от идеала: «картофельный штат» не давал шансов на успех, бессонные ночи у кроватки ребёнка отнимали силы, а учёба Дэниэла не оставляла времени на себя. Брак распался через три года, и Соланж с сыном уехала.Забота о Джулсе всегда стояла на первом месте, но и работу девушка не бросила. Через год после развода вышел альбом Sol-Angel and the Hadley St. Dreams c песней 6 O’Clock Blues, посвящённой сыну. Карьера Ноулз-младшей вышла на новый виток, и она вошла в ТОП-100 самых успешных танцевальных артистов в истории по версии Billboard.Соланж не раз говорила, что сын - её друг и самое большое благословение. Испытания закалили Соланж, и на любую бестактность она отвечает со спокойной мудростью: «Можете судить моего мальчика, но дома он получает столько любви и заботы, что ваши слова ничего не стоят».Настя Сланевская стала звездой случайно. В 2002 году девушку в караоке заметил режиссёр Сергей Кальварский. Так Анастасия превратилась в певицу Славу. К 2004 году её знала вся стран. Сейчас Слава - автор пяти музыкальных альбомов, двадцати клипов и обладательница «Золотого граммофона», но всего этого могло бы не быть.В 17 лет Анастасия Сланевская забеременела. Отец ребенка - дочки Александры - Константин Морозов занимался бизнесом, но у них со Славой были разные взгляды на жизнь. Вскоре после рождения Саши в 1999 году пара распалась, но Слава сделала всё возможное, чтобы её ребёнок ни в чём не нуждался.Сейчас у Анастасии уже двое детей: старшая Александра и младшая Антонина, которая родилась в 2011 году от бизнесмена Анатолия Данилицкого. У юной Саши уже есть серьезные отношения, но Слава не боится, что дочь повторит ее судьбу. Певица уверена, что будет отличной бабушкой.Судьба Лики Ялинской несколько раз делала крутой поворот. В 14 лет она снялась в главной роли в фильме «Экзамен для директора» и поступила в институт, чтобы стать актрисой, но встретила Игоря Линёва.В 18 лет Лика родила дочь, но брак продлился недолго. Молодой маме пришлось справляться с проблемами самой, и у неё получилось. Когда дочке Даше был всего месяц, Лика заняла первое место на конкурсе красоты «Мисс Белоруссия» и отправилась в первый гастрольный тур, после которого её пригласили в ансамбль «Верасы».Сольную карьеру девушка начала уже с двумя детьми: она родила сына Никиту от спортсмена Валерия Бизюка, с которым встречалась 6 лет. Лика работала и воспитывала детей - переживать разрыв было некогда.В 2001 году судьба снова сделала вираж. Ялинская встретила Николая Агурбаша, вышла замуж и взяла его фамилию, через три года родила сына Анастаса. В 2012 году Анжелика и Николай Агурбаш развелись.Старшая дочь Даша пошла по стопам матери и выбрала шоу-бизнес. Сначала девушка пела с Тимати, а теперь у неё собственная группа.Жану Ленюку 28 лет. Сложно поверить, что у Леры такой взрослый сын, но это так. Телеведущая родила в 18 лет, когда её карьера на телевидении только начиналась. Отец Жана - барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк, первый муж Леры, с которым она развелась из-за постоянных измен ещё до родов. Своё имя Жан получил в честь актера Жана Клода Ван Дамма, от которого фанатела Кудрявцева.Жан предпочитает оставаться в тени и не эксплуатировать мамину славу, и Кудрявцева поддерживает выбор сына.С 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, а совсем недавно супруги стали родителями малышки Марии.Младшая сестра Бритни Спирс, актриса молодёжных сериалов Джейми Линн забеременела в 16 лет и решила оставить ребенка. В 17 лет Джейми Линн стала мамой и вышла замуж за своего 18-летнего бойфренда Кейси. Оба были слишком молоды, и семейная жизнь не сложилась. Детство и карьера были закончены, брак разрушен, но на кону было будущее малышки Мэдди. Джейми помогали родные, и она начала жизнь с чистого листа.В 2011 году молодая мама вышла замуж за бизнесмена Джейми Уотсона и впервые исполнила на публике собственные песни. Через два года выпустила первый сингл, а ещё через год - дебютный альбом The Journey, который вышел незадолго до дня рождения дочери.У отчима прекрасные отношения с Мэдди, а в начале 2018 года Спирс стала мамой второго ребенка - малышки Ивей.