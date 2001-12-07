Раздел: Фоторепортажи
Уникальная река, протекающая под водой. Фото
Ученым предстоит ее еще изучить.
Полуостров Юкатан всегда считался одним из самых загадочных мест планеты. Именно здесь нашли метеорит, повлиявший на исчезновение динозавров, здесь был центр цивилизации майя и здесь до сих пор джунгли скрывают множество тайн. Река Анхелита, найденная на Юкатане, тоже отличается от всех других рек мира. Дело в том, что она течет под водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мекка дайверов
Дайверы любят это место за его мистический ореол и красоту, сравнимую со сказочным сном. В самом деле, подводный ландшафт единственной в мире подводной реки навевает смутные ассоциации с инопланетными пейзажами: на глубине нескольких метров течет самая настоящая река, вдоль которой будто бы растут реальные деревья.
Иллюзия реальности
Особый состав воды в пещере создает полное ощущение подводной реки. Разница в плотности соленой и пресной воды позволяет водолазам почувствовать себя в мире фантастических пейзажей: пресная вода дрейфует в верхнем слое, а соленая в нижнем - так и получается «текущая река».
Сеноты
Древние майя почитали сеноты местом, откуда живой может перейти в царство мертвых. Их задействовали во многих ритуалах для жертвоприношений, и сегодня Сенот Анхелика приносит археологам все новые сведения о давно сгинувшей цивилизации.
Паранормальная активность
Исследование подводной реки принесло ученым удивительный результат: оказывается, еще в середине прошлого века сюда спускалась экспедиция немецких водолазов. Впрочем, ничего особо удивительного здесь нет: археологи Третьего рейха сновали в ту пору по всей планете, пытаясь обнаружить мистическое оружие. Сенот Анхелита показался им удивительным свидетельством реальности паранормальной активности - но сегодня исследователи могут выдвинуть и вполне научные обоснования этого явления.
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Подводные реки
На дне океанов существуют и другие подводные реки, а точнее, случаи так называемого «холодного просачивания». Это подводные участки, где сероводород, метан и другие углеводороды просачиваются через трещины на дне, смешиваются с морской водой, а затем медленно движутся, подобно рекам. Учёные считают, что холодное просачивание связано с тектонически активными зонами океанов (движениями земной коры). Например, это явление зафиксировано в Японском желобе, где океаническая земная кора погружается под материковую.
Полуостров Юкатан всегда считался одним из самых загадочных мест планеты. Именно здесь нашли метеорит, повлиявший на исчезновение динозавров, здесь был центр цивилизации майя и здесь до сих пор джунгли скрывают множество тайн. Река Анхелита, найденная на Юкатане, тоже отличается от всех других рек мира. Дело в том, что она течет под водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Мекка дайверов
Дайверы любят это место за его мистический ореол и красоту, сравнимую со сказочным сном. В самом деле, подводный ландшафт единственной в мире подводной реки навевает смутные ассоциации с инопланетными пейзажами: на глубине нескольких метров течет самая настоящая река, вдоль которой будто бы растут реальные деревья.
Иллюзия реальности
Особый состав воды в пещере создает полное ощущение подводной реки. Разница в плотности соленой и пресной воды позволяет водолазам почувствовать себя в мире фантастических пейзажей: пресная вода дрейфует в верхнем слое, а соленая в нижнем - так и получается «текущая река».
Сеноты
Древние майя почитали сеноты местом, откуда живой может перейти в царство мертвых. Их задействовали во многих ритуалах для жертвоприношений, и сегодня Сенот Анхелика приносит археологам все новые сведения о давно сгинувшей цивилизации.
Паранормальная активность
Исследование подводной реки принесло ученым удивительный результат: оказывается, еще в середине прошлого века сюда спускалась экспедиция немецких водолазов. Впрочем, ничего особо удивительного здесь нет: археологи Третьего рейха сновали в ту пору по всей планете, пытаясь обнаружить мистическое оружие. Сенот Анхелита показался им удивительным свидетельством реальности паранормальной активности - но сегодня исследователи могут выдвинуть и вполне научные обоснования этого явления.
Читайте также: Офисные работники в редких снимках прошлого века. Фото
Подводные реки
На дне океанов существуют и другие подводные реки, а точнее, случаи так называемого «холодного просачивания». Это подводные участки, где сероводород, метан и другие углеводороды просачиваются через трещины на дне, смешиваются с морской водой, а затем медленно движутся, подобно рекам. Учёные считают, что холодное просачивание связано с тектонически активными зонами океанов (движениями земной коры). Например, это явление зафиксировано в Японском желобе, где океаническая земная кора погружается под материковую.
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