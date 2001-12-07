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Традиции диких племен Анголы в необычном фотопроекте. Фото
Подборка уникальных снимков.
Ангола уникальна не только своей природой. Здесь, на юго-западе страны, еще остались древние кочевые племена. Они настолько дикие и самобытные, что в это сложно поверить, ведь с каждым годом в жизнь граждан этой страны все интенсивнее внедряются современные технологии, бешеными темпами идет модернизация. Цивилизованный мир наступает, сметая все на своем пути. Удастся ли сохранить первозданную жизнь диких племен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Еще с первых веков до нашей эры основным населением современной Анголы был народ из этнической группы банту. Когда-то они пришли сюда с севера, вытеснив охотников-бушменов. Банту были более развитыми племенами – они уже умели делать посуду из глины, обрабатывать металл, а также могли возделывать землю. Однако в тех краях, которых не коснулась цивилизация, их развитие до сих пор осталось примерно на том же уровне.
Здесь нет дорог, а с юга простирается пустыня. Поэтому племенам пока что удается сохранять свой древний уклад. В Анголе до сих пор живет множество разновидностей банту, и у каждого племени – свои особенности.
Мукубал
Эти дикие представители народности гереро ведут полукочевой образ жизни и разводят скот. Однако в пищу они употребляют в основном курицу, яйца, кукурузу и злаки. А вот рыбу в этом племени есть запрещено, поскольку, по древнему преданию, много лет назад она спасла их вождя, захваченного португальцами.
В этом племени вообще очень много странных обычаев. То, что у мукубальцев распространено многоженство и одновременно – почитание женщины, не удивляет в сравнении с тем, что местные женщины традиционно выдергивают себе нижние зубы, а передние – затачивают. Или с тем, что до появления первенца супруги не имеют права разговаривать друг с другом в присутствии посторонних. Мужчина может купить себе жену, расплачиваясь за нее… коровами (чем моложе жена – тем больше коров придется отдать за нее будущему мужу). А уж шляпы, которые носят женщины этого племени, вообще потрясают!
Мукурока
Культура этого племени почти забыта, ведь оно на территории Анголы практически самое древнее. Мукурока - одна из самых первых разновидности банту, пришедших сюда много веков назад. На юго-западе они стали перемешиваться с племенем мукуси, которое этнически не относится к банту, поэтому людей, имеющих ярко выраженные черты предков, осталось мало.
Представители племени мукурока очень выносливы и отлично переносят здешний пустынный климат.
Химба
Большая часть химба живут в Намибии, но в Анголе тоже можно встретить представителей этого очень странного племени.
Свои жилища Химба возводят из молодых деревьев, связывая их конусообразно и обмазывая сверху навозом и грязью. В итоге получается коричневого цвета полусфера с заостренным верхом.
Химба уделяют большое внимание украшениям – ожерелья из жемчуга надевают на шею даже младенцам, а уж взрослые и вовсе обвешивают себя бусами и браслетами, не скупясь. В одежде и в украшениях большое место уделяется ракушкам и изделиям из меди.
Свое тело представители этого племени покрывают смесью жира, пепла, охры и смолы. Это одновременно и защита от палящих солнечных лучей, и способ сохранения в организме влаги, и своеобразный крем, предохраняющий от насекомых, ну и, конечно, древний обычай, имеющий сакральный смысл.
Интересно, что по причине острой нехватки в этой части Анголы воды в племени химба существует традиция, по которой мыться ею могут только мужчины. Женщины же вместо купания придумали себе что-то вроде бани: они кладут в миску с горячими углями листья и ветки коммифоры, накрываются тканью и сидят под паром до тех пор, пока с потом не выйдет грязь. После очищающих процедур мужчинам и женщинам приходится покрывать себя ритуальной смесью заново.
Мвила
Полукочевое племя мвила, представителей которого можно встретить в южной части Анголы, в отличие от других племен, оставивших свои дома в ходе гражданской войны и перебравшихся в соседние, более безопасные страны, никогда не покидало родную Анголу. Мвила разводят скот, выращивают пшеницу, а также держат пасеки, поскольку регулярно употребляют мед.
Взрослые девушки мвила до самой свадьбы вынуждены носить традиционные соломенные «ошейники», щедро покрытые глиной. Став замужней дамой, девушка в торжественной обстановке лишается своего «ошейника» - теперь она обязана носить многорядные бусы. Кстати, как и у многих африканских племен, у мвила распространено многоженство.
Представительницы прекрасного пола обмазывают свои волосы специальной пастой из охры, животного жира и навоза. Поверх этой смеси они носят бусины, ракушки и любые другие предметы, которые посчитают красивыми.
Кстати, похожие прически носят женщины самого обособленного племени Анголы, мукавана. С внешним миром они практически не общаются.
«Цивилизованная» Ангола
После XVI века, когда африканцы оказались под влиянием португальцев, и на этих землях образовались европейские колонии, здешние народы стали товаром – африканских рабов сотнями отравляли в Америку. Португалия привнесла сюда и свою веру: теперь подавляющее большинство жителей Анголы – католики и протестанты, а приверженцев традиционных для банту языческих верований наберется не более 10 процентов. Впрочем, религия многих ангольцев-христиан – не каноническая, а смесь христианства и язычества.
После того, как в 1975-м Ангола получила независимость, в стране регулярно происходили внутренние вооруженные конфликты, которые продолжались почти три десятка лет и унесли более миллиона жизней, не говоря уже о том, что несколько миллионов африканцев лишились своих жилищ.
Только в последние годы Ангола стала возрождаться, хотя до более или менее нормального уровня жизни еще далеко. По статистике, в Анголе самая высокая в мире младенческая смертность: из 1000 появившихся на свет малышей 178 умирают в течение первого года жизни! Каждый год от СПИДа умирают 11 тыс. граждан. Более трети ангольцев неграмотны.
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Государство, богатое нефтью, алмазами, золотом, рудой и другими полезными ископаемыми, до сих пор не может оправиться от прошедших войн.
Ангола уникальна не только своей природой. Здесь, на юго-западе страны, еще остались древние кочевые племена. Они настолько дикие и самобытные, что в это сложно поверить, ведь с каждым годом в жизнь граждан этой страны все интенсивнее внедряются современные технологии, бешеными темпами идет модернизация. Цивилизованный мир наступает, сметая все на своем пути. Удастся ли сохранить первозданную жизнь диких племен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Еще с первых веков до нашей эры основным населением современной Анголы был народ из этнической группы банту. Когда-то они пришли сюда с севера, вытеснив охотников-бушменов. Банту были более развитыми племенами – они уже умели делать посуду из глины, обрабатывать металл, а также могли возделывать землю. Однако в тех краях, которых не коснулась цивилизация, их развитие до сих пор осталось примерно на том же уровне.
Здесь нет дорог, а с юга простирается пустыня. Поэтому племенам пока что удается сохранять свой древний уклад. В Анголе до сих пор живет множество разновидностей банту, и у каждого племени – свои особенности.
Мукубал
Эти дикие представители народности гереро ведут полукочевой образ жизни и разводят скот. Однако в пищу они употребляют в основном курицу, яйца, кукурузу и злаки. А вот рыбу в этом племени есть запрещено, поскольку, по древнему преданию, много лет назад она спасла их вождя, захваченного португальцами.
В этом племени вообще очень много странных обычаев. То, что у мукубальцев распространено многоженство и одновременно – почитание женщины, не удивляет в сравнении с тем, что местные женщины традиционно выдергивают себе нижние зубы, а передние – затачивают. Или с тем, что до появления первенца супруги не имеют права разговаривать друг с другом в присутствии посторонних. Мужчина может купить себе жену, расплачиваясь за нее… коровами (чем моложе жена – тем больше коров придется отдать за нее будущему мужу). А уж шляпы, которые носят женщины этого племени, вообще потрясают!
Мукурока
Культура этого племени почти забыта, ведь оно на территории Анголы практически самое древнее. Мукурока - одна из самых первых разновидности банту, пришедших сюда много веков назад. На юго-западе они стали перемешиваться с племенем мукуси, которое этнически не относится к банту, поэтому людей, имеющих ярко выраженные черты предков, осталось мало.
Представители племени мукурока очень выносливы и отлично переносят здешний пустынный климат.
Химба
Большая часть химба живут в Намибии, но в Анголе тоже можно встретить представителей этого очень странного племени.
Свои жилища Химба возводят из молодых деревьев, связывая их конусообразно и обмазывая сверху навозом и грязью. В итоге получается коричневого цвета полусфера с заостренным верхом.
Химба уделяют большое внимание украшениям – ожерелья из жемчуга надевают на шею даже младенцам, а уж взрослые и вовсе обвешивают себя бусами и браслетами, не скупясь. В одежде и в украшениях большое место уделяется ракушкам и изделиям из меди.
Свое тело представители этого племени покрывают смесью жира, пепла, охры и смолы. Это одновременно и защита от палящих солнечных лучей, и способ сохранения в организме влаги, и своеобразный крем, предохраняющий от насекомых, ну и, конечно, древний обычай, имеющий сакральный смысл.
Интересно, что по причине острой нехватки в этой части Анголы воды в племени химба существует традиция, по которой мыться ею могут только мужчины. Женщины же вместо купания придумали себе что-то вроде бани: они кладут в миску с горячими углями листья и ветки коммифоры, накрываются тканью и сидят под паром до тех пор, пока с потом не выйдет грязь. После очищающих процедур мужчинам и женщинам приходится покрывать себя ритуальной смесью заново.
Мвила
Полукочевое племя мвила, представителей которого можно встретить в южной части Анголы, в отличие от других племен, оставивших свои дома в ходе гражданской войны и перебравшихся в соседние, более безопасные страны, никогда не покидало родную Анголу. Мвила разводят скот, выращивают пшеницу, а также держат пасеки, поскольку регулярно употребляют мед.
Взрослые девушки мвила до самой свадьбы вынуждены носить традиционные соломенные «ошейники», щедро покрытые глиной. Став замужней дамой, девушка в торжественной обстановке лишается своего «ошейника» - теперь она обязана носить многорядные бусы. Кстати, как и у многих африканских племен, у мвила распространено многоженство.
Представительницы прекрасного пола обмазывают свои волосы специальной пастой из охры, животного жира и навоза. Поверх этой смеси они носят бусины, ракушки и любые другие предметы, которые посчитают красивыми.
Кстати, похожие прически носят женщины самого обособленного племени Анголы, мукавана. С внешним миром они практически не общаются.
«Цивилизованная» Ангола
После XVI века, когда африканцы оказались под влиянием португальцев, и на этих землях образовались европейские колонии, здешние народы стали товаром – африканских рабов сотнями отравляли в Америку. Португалия привнесла сюда и свою веру: теперь подавляющее большинство жителей Анголы – католики и протестанты, а приверженцев традиционных для банту языческих верований наберется не более 10 процентов. Впрочем, религия многих ангольцев-христиан – не каноническая, а смесь христианства и язычества.
После того, как в 1975-м Ангола получила независимость, в стране регулярно происходили внутренние вооруженные конфликты, которые продолжались почти три десятка лет и унесли более миллиона жизней, не говоря уже о том, что несколько миллионов африканцев лишились своих жилищ.
Только в последние годы Ангола стала возрождаться, хотя до более или менее нормального уровня жизни еще далеко. По статистике, в Анголе самая высокая в мире младенческая смертность: из 1000 появившихся на свет малышей 178 умирают в течение первого года жизни! Каждый год от СПИДа умирают 11 тыс. граждан. Более трети ангольцев неграмотны.
Читайте также: Французский фотограф показал будни жителей Ирана. Фото
Государство, богатое нефтью, алмазами, золотом, рудой и другими полезными ископаемыми, до сих пор не может оправиться от прошедших войн.
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