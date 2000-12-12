Раздел: Фоторепортажи
Жуткий "город мертвых" в Северной Осетии. Фото
Здесь похоронены тысячи людей.
Рассказывает Сергей Мухамедов: "Единственная дорога. Горный серпантин и малонаселенный район. К счастью, не вечер. Многие века древнее проклятие успешно справлялось с охраной этого места", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Даже сейчас внезапно севшие батарейки, отказы фотокамер и расстройства желудка не удивляют посетителей. Тревожить души мертвых в наши планы не входило. Мы только заглянуть одним глазком и уйти. Моя спутница роняет кэнон. Камера работает, но делает лишь абсолютно черные кадры. Как будто мы в склепе. А мы там и есть. Это «Город мертвых».
Северная Осетия, селение Даргавс. Википедия загадочно немногословна. Достоверной информации о самом крупном некрополе Кавказа нет ни у кого. На склоне горы в красивейшем месте стоят 96 склепов. Не просто стоят, а продолжают хранить то, для чего создавались. Они заполнены умершими.
Заходи, коль не боишься, все открыто. Только помни - отсюда никто никогда не возвращался живым. По крайней мере, по преданиям. Местные жители сюда и не ходят. И если в первом, самом близком к дороге склепе вы увидите только истлевшие черепа и кости, то дальше вас встретят мумии.
До советского времени Городом мертвых никто не интересовался. Первые исследования начались в шестидесятых годах. В одном из склепов археологи насчитали 95 черепов. Легенды рассказывают, что все тела здесь были как живые. И я даже в это верю - музейные одежды из Города мертвых удивительно хорошо сохранились.
Строения создавали особую вентиляцию и микроклимат, благоприятно повлиявшие на естественную мумификацию. Правда, раньше склепы закрывались деревянным щитом с задвижкой, поэтому сейчас умершие выглядят уже не лучшим образом. Так, как мы привыкли их видеть в фильмах ужасов.
Каждый склеп принадлежал одной фамилии и очень дорого стоил. Необыкновенной прочности раствор из птичьих яиц, сметаны, молока и извести позволил им сохраниться до нашего времени. Один обтесанный угловой камень обходился в овцу. От многочисленных жилых строений в округе не сталось и следа - они были дешевы. Теперь только башни и склепы…
Подземные и полуподземные. С двускатными, четырехскатными и плоскими крышами. Здесь в одном месте представлена вся эволюция склепостроения. Некоторые сооружения имеют два, а то и три яруса. Когда свободного пространства внутри не оставалось, горцы делали дополнительный настил. Они пробивали в стенах пазы и вставляли деревянные балки, на которые укладывали доски для новых умерших.
Во время чумы сюда уходили больные. В склепах они ждали смерти, а родственники приносили им еду и воду. Но самое удивительное в Городе мертвых - лодки. Во многих склепах останки лежат в деревянных ладьях. Никто из соседних народов не использовал такой способ погребения. Возможно, это какой-то древний культ, сохранившийся у осетин чуть ли не до последнего времени. Или же есть какая-то связь античных мифов о реке Стикс с Городом мертвых.
Местный житель рассказал легенду. Много-много лет назад джигиты этого села пленили в походе девушку, равной по красоте которой не было. Каждый хотел жениться на ней, и каждый готов был убить того, кто встанет на его пути. И отправились мужчины к старейшинам, чтобы те собрали совет и приняли мудрое решение, кому достанется девушка.
Но даже у старцев при виде красавицы заблестели глаза. Взыграла в жилах молодая кровь, несмотря на их преклонный возраст. Начали они показывать свою удаль, день и ночь кружатся вокруг неземной красоты, совсем с ума посходили. Три дня думали, что с ней делать, так ни к чему и не пришли. Отпустить - джигиты за ней уйдут. Кому-то отдать - перережутся. И чтобы не убить из-за нее друг друга, решили, что умереть должна она.
Читайте также: В британском музее построили рождественский городок из пряников. Фото
И как только жизненные силы покинули прекрасную девушку, неведомое проклятие обрушилось на жителей. Мясо стало отваливаться у людей от костей. Они пытались спастись в соседних аулах, но кара настигала их. Мертвых начали закапывать в землю, но земля их не принимала и выбрасывала кости на поверхность. Тогда кости стали обкладывать камнями. Так появился Город мертвых.
Рассказывает Сергей Мухамедов: "Единственная дорога. Горный серпантин и малонаселенный район. К счастью, не вечер. Многие века древнее проклятие успешно справлялось с охраной этого места", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Даже сейчас внезапно севшие батарейки, отказы фотокамер и расстройства желудка не удивляют посетителей. Тревожить души мертвых в наши планы не входило. Мы только заглянуть одним глазком и уйти. Моя спутница роняет кэнон. Камера работает, но делает лишь абсолютно черные кадры. Как будто мы в склепе. А мы там и есть. Это «Город мертвых».
Северная Осетия, селение Даргавс. Википедия загадочно немногословна. Достоверной информации о самом крупном некрополе Кавказа нет ни у кого. На склоне горы в красивейшем месте стоят 96 склепов. Не просто стоят, а продолжают хранить то, для чего создавались. Они заполнены умершими.
Заходи, коль не боишься, все открыто. Только помни - отсюда никто никогда не возвращался живым. По крайней мере, по преданиям. Местные жители сюда и не ходят. И если в первом, самом близком к дороге склепе вы увидите только истлевшие черепа и кости, то дальше вас встретят мумии.
До советского времени Городом мертвых никто не интересовался. Первые исследования начались в шестидесятых годах. В одном из склепов археологи насчитали 95 черепов. Легенды рассказывают, что все тела здесь были как живые. И я даже в это верю - музейные одежды из Города мертвых удивительно хорошо сохранились.
Строения создавали особую вентиляцию и микроклимат, благоприятно повлиявшие на естественную мумификацию. Правда, раньше склепы закрывались деревянным щитом с задвижкой, поэтому сейчас умершие выглядят уже не лучшим образом. Так, как мы привыкли их видеть в фильмах ужасов.
Каждый склеп принадлежал одной фамилии и очень дорого стоил. Необыкновенной прочности раствор из птичьих яиц, сметаны, молока и извести позволил им сохраниться до нашего времени. Один обтесанный угловой камень обходился в овцу. От многочисленных жилых строений в округе не сталось и следа - они были дешевы. Теперь только башни и склепы…
Подземные и полуподземные. С двускатными, четырехскатными и плоскими крышами. Здесь в одном месте представлена вся эволюция склепостроения. Некоторые сооружения имеют два, а то и три яруса. Когда свободного пространства внутри не оставалось, горцы делали дополнительный настил. Они пробивали в стенах пазы и вставляли деревянные балки, на которые укладывали доски для новых умерших.
Во время чумы сюда уходили больные. В склепах они ждали смерти, а родственники приносили им еду и воду. Но самое удивительное в Городе мертвых - лодки. Во многих склепах останки лежат в деревянных ладьях. Никто из соседних народов не использовал такой способ погребения. Возможно, это какой-то древний культ, сохранившийся у осетин чуть ли не до последнего времени. Или же есть какая-то связь античных мифов о реке Стикс с Городом мертвых.
Местный житель рассказал легенду. Много-много лет назад джигиты этого села пленили в походе девушку, равной по красоте которой не было. Каждый хотел жениться на ней, и каждый готов был убить того, кто встанет на его пути. И отправились мужчины к старейшинам, чтобы те собрали совет и приняли мудрое решение, кому достанется девушка.
Но даже у старцев при виде красавицы заблестели глаза. Взыграла в жилах молодая кровь, несмотря на их преклонный возраст. Начали они показывать свою удаль, день и ночь кружатся вокруг неземной красоты, совсем с ума посходили. Три дня думали, что с ней делать, так ни к чему и не пришли. Отпустить - джигиты за ней уйдут. Кому-то отдать - перережутся. И чтобы не убить из-за нее друг друга, решили, что умереть должна она.
Читайте также: В британском музее построили рождественский городок из пряников. Фото
И как только жизненные силы покинули прекрасную девушку, неведомое проклятие обрушилось на жителей. Мясо стало отваливаться у людей от костей. Они пытались спастись в соседних аулах, но кара настигала их. Мертвых начали закапывать в землю, но земля их не принимала и выбрасывала кости на поверхность. Тогда кости стали обкладывать камнями. Так появился Город мертвых.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
462
0
Также советуем посмотреть
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
Оставьте свой комментарий