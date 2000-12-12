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Невероятно реалистичные портреты итальянского художника. Фото
Эти картины выглядят как фотографии с сюрреалистичными элементами.
30-летний итальянский художник Марко Грасси рисует замысловатые портреты так реалистично, что они похожи на фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Еще примечательнее его работы делают маленькие неординарные детали, которыми он награждает своих персонажей.
Из-за этого Грасси балансирует на тонкой грани между гиперреализмом и сюрреализмом, мастерски запутывая воображение своих зрителей.
Читайте также: На сюрреалистичные работы этого художника можно смотреть очень долго. Фото
«Моя цель - вызывать сильные эмоции, попытаться сделать людей более восприимчивыми. Мне хочется совместить реальность и сюрреализм, чтобы исследовать человеческую природу и мысли людей в более индивидуальной манере», - объясняет художник.
30-летний итальянский художник Марко Грасси рисует замысловатые портреты так реалистично, что они похожи на фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Еще примечательнее его работы делают маленькие неординарные детали, которыми он награждает своих персонажей.
Из-за этого Грасси балансирует на тонкой грани между гиперреализмом и сюрреализмом, мастерски запутывая воображение своих зрителей.
Читайте также: На сюрреалистичные работы этого художника можно смотреть очень долго. Фото
«Моя цель - вызывать сильные эмоции, попытаться сделать людей более восприимчивыми. Мне хочется совместить реальность и сюрреализм, чтобы исследовать человеческую природу и мысли людей в более индивидуальной манере», - объясняет художник.
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