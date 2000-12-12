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Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото

Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото Иногда между фотографом и животным устанавливается полное взаимопонимание.

Фотографии дикой природы прекрасны сами по себе, однако по другую сторону линзы тоже периодически происходят удивительные вещи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Обычно такими моментами фотографы наслаждаются в одиночку, но иногда рядом очень удачно оказывается еще один фотограф, благодаря которому мы можем видеть эти редкие кадры.

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Здесь собраны самые забавные, нелепые, пугающие и прекрасные моменты, случающиеся «за кулисами» съемок дикой природы.

Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
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 Теги: дикая природа, животные, фото

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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