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Раздел: Фоторепортажи  
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Пики морских волн, похожие на горы. Фото

Пики морских волн, похожие на горы. Фото В этих снимках можно разглядеть совсем не то, что на них изображено.

Сотни лет художники «сражаются» с грубой, величественной силой моря, однако австралиец Рей Коллинс является одним из немногих, кто делает это действительно правильно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Эпические снимки волн кажутся замороженными и захватывающими всю мощь стихии.

Как говорит сам Коллинс, он чувствует себя дома, плавая в море, как нигде на суше, и это видно по его работам.

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Он совместил серфинг и фотографии воедино и представил море как живой объект с бурным нравом.

Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
Пики морских волн, похожие на горы. Фото
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 Теги: волны, горы

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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