Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как выращивают чай в Индии. Фото
Сбор урожая с этих плантаций - очень тяжелый труд.
Его можно любить и не очень. Можно разбираться в чайных сортах или пить всю жизнь пакетированную труху не зная что есть альтернативы. Чай - это культура и церемонии, бизнес и тяжелый труд, сверхприбыли перекупщиков и мизерная оплата труда рабочих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Чай на прилавках и столах может быть очень разным по виду, качеству, цене. Но есть одна вещь которая объединяет все эти факторы - растет чай очень красиво.
Индия находится на втором месте в мире по производству и экспорту чая. Производство началось в 1863 году, после того как английская Восточно-Индийская компания привезла в Индию чайные кусты из Китая.
Для хорошего роста чаю необходим теплый климат с достаточным количеством влаги не задерживающейся у корней. Поэтому большинство чайных плантаций находится в горной части районов с тропическим и субтропическим климатом.
Деревья на плантациях - это те же чайные кусты, специально оставленные для создания тени. Да, вы правильно поняли, если чайный куст не обрабатывать, то он вырастает в «дерево».
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Плантации - это частная территория, по которой просто так гулять не рекомендуется. Но наш гид легко договорился с местными и нам разрешили пройтись. Многие сравнивают плантации с лабиринтом, но я с ними не согласен. Почти везде чай высажен ровными линиями, так удобнее ходить и собирать свежие листья.
Его можно любить и не очень. Можно разбираться в чайных сортах или пить всю жизнь пакетированную труху не зная что есть альтернативы. Чай - это культура и церемонии, бизнес и тяжелый труд, сверхприбыли перекупщиков и мизерная оплата труда рабочих, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Чай на прилавках и столах может быть очень разным по виду, качеству, цене. Но есть одна вещь которая объединяет все эти факторы - растет чай очень красиво.
Индия находится на втором месте в мире по производству и экспорту чая. Производство началось в 1863 году, после того как английская Восточно-Индийская компания привезла в Индию чайные кусты из Китая.
Для хорошего роста чаю необходим теплый климат с достаточным количеством влаги не задерживающейся у корней. Поэтому большинство чайных плантаций находится в горной части районов с тропическим и субтропическим климатом.
Деревья на плантациях - это те же чайные кусты, специально оставленные для создания тени. Да, вы правильно поняли, если чайный куст не обрабатывать, то он вырастает в «дерево».
Читайте также: Фотографы дикой природы, подружившиеся с животными. Фото
Плантации - это частная территория, по которой просто так гулять не рекомендуется. Но наш гид легко договорился с местными и нам разрешили пройтись. Многие сравнивают плантации с лабиринтом, но я с ними не согласен. Почти везде чай высажен ровными линиями, так удобнее ходить и собирать свежие листья.
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